Boğa ve Yükselen Boğalar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?

AYGÜL AYDIN 2024 YILI BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar, 2023 senesinde sağlık ile ilgili sorunlar yaşadınız. Tutulmaları yaşadınız, sizin için zor bir seneydi. Güzel haberler var ama en güzellerinden bir tanesi, "21 Ocak civarı Plüton Kova burcuna geçiş yapıyor". Plüton'un Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçicek ve sene boyunca kalacak olması sizin için çok önemli, radikal değişimleri anlatıyor.

Boğa ve yükselen Boğa Burcu 2024 yılında neler bekliyor?

"Jüpiter ve Uranüs'in kavuşumu, 21 Nisan'da 22 derece Boğa burcunda gerçekleşecek" sanki son 2 yılın rövanşını alacaksınız. Sağlıkla ilgili yaşadığınız sorunlar var ise, düzenli ve sağlıklı bir beslenme şekline girmeniz gerektiğini işaret eden bir 2024 senesine giriyorsunuz. Bunu iyi yönetirseniz gerçekten şanslı ve fırsatlı bir sene olacak.

1 yıl boyunca Satrün 11. evinizde hareket edecek. Bu durum yalnızlaşacağınızı gösteriyor. Zaten yalnızım, kim kaldı daha eleyeceğim diyebilirsiniz ama biraz daha eleyeceksiniz. Bu nedenle mümkün oldukça, yeni birilerini işe almak, yeni çalışanları değiştirmek ya da çevrenizdeki insanlarla, sosyal arkadaşlarınız, ilişkileriniz konusunda peşin hükümlü olmak, hemen yargıda bulunmak gibi durumlara girmeyin. Bu arkadaşım bana ne öğretiyor, bu arkadaşım benim hayatımdan ayrılıyor ya da bana bir ihanette bulunuyor ama ben buradan ne öğreniyorum? Diye bu işin içerisinden çıkmayı seçerseniz çok güzel olacak.

Boğa Burcu 2024 yılında ekonomik durumu nasıl olacak?

"26 Nisan'da Jüpiter İkizler burcuna geçiş yapıyor" parasal, finansal kaynaklar ile ilgili çok önemli adımlar atacaksınız. Atmayacaksanız da atabilirsiniz. Şanslı ve faydalı bir zaman olacak. Ekonomik açıdan büyümek istediğiniz, hiç aklınızda yokken kendi işinizi açmak istediğiniz bir dönem olacak. Özellikle yılın ortalarına doğru kendi işinizi açmak, belki de kendinize hizmet etmek istediğiniz bir zaman içerisine gireceksiniz. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız da, artık terfi etmek, kendinizi ispat etme, kendinizi göstereceğiniz bir zamanı anlatıyor. Çünkü Güneş Tutulmalarını 12 ve 6. evlerde yaşayacaksınız. Burası karanlıkta kalan yerlerdir. Sizin köle gibi çalıştığınız ve aynı zamanda o köleliğin bir zafere ulaştığı zamanları anlatır.

Boğa ve yükselen Boğa burcunda Ay Tutulması: 25 Mart

‘‘25 Mart saat 10.13’te Terazi burcunda 5 dercede bir Ay Tutulması gerçekleşecek’’ bu durum, çalışma hayatınızda büyük değişikliklere yol açacak. İş değiştirmek, yeni bir işe başlamak veya kendi işinizi kurmak gibi seçenekler karşınıza çıkabilir. Sağlığınızla ilgili problemleriniz varsa, bu sorunları çözmek için harekete geçmeniz gereken bir dönem. 25 Mart’a kadar sağlığınıza öncelik verin. Kendinizi tanıyan, zaaflarınızın farkında olan ve bunları geliştirmeye çalışan bir birey olarak, kendinizi gösterin.

Boğa ve yükselen Boğa burcunda Güneş Tutulması: 8 Nisan

‘‘8 Nisan saat 21.18’de Koç burcunda 19 derece bir Güneş Tutulması gerçekleşecek’’ 2023 Nisan ayı, hayatınızda köklü değişimlerin yaşandığı Nisan, Temmuz ve Ağustos aylarının ardından, bu değişimlerin sonuçlandığı bir ay olacak. Hukuki konularınız, davalarınız, devletle ilgili işleriniz varsa, bunlar çözüme kavuşacak. Bu sene ne kadar hazırlıklı olduğunuz önemli, eğer hazır hissetmiyorsanız, olaylara daha gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmalısınız. Boğaların en büyük handikapları rahatlık alanlarından vazgeçememek ve yakınmaktır. Tüm tutulmaların, Koç ve Terazi burçlarında olması tesadüf değil.

Boğa ve yükselen Boğa burcunda Ay Tutulması: 18 Eylül

‘‘18 Eylül’de Boğalar Parçalı Ay Tutulmasını Balık burcunda yaşayacak’’ bu durum, sizi çok mutlu edecek bir noktaya getirecek. Belki de hayatınızın en güzel sürprizini alacaksınız. Terfi etmek, kadroya girmek, evlenmek veya çocuk sahibi olmak gibi hayalleriniz gerçek olabilir.

Boğa ve yükselen Boğa burcunda Jüpiter ve Uranüs’ün Kavuşumu: 21 Nisan

Bu yılın en şanslı olaylarından biri, ‘‘Jüpiter ve Uranüs’ün kavuşumu, 21 Nisan’da 22 derece Boğa burcunda gerçekleşecek’’ sizin burcunuzda bu iki güçlü gezegenin bir araya gelmesi, beklenmedik bir fırsatın, şansın kapınızı çalacağı anlamına geliyor. Lütfen Mayıs ayına kadar planlarınızı yapın. İş aramak, gelirinizi artırmak, şirket kurmak gibi hedefleriniz varsa, bunları değerlendirmenizde fayda var. Kendinizle ilgili kararlı değişimlere girmelisiniz. Artık çevrenizi değiştirmeniz gerekiyor. Eğer sağlıksız bir ilişki içindeyseniz, duygusal olarak sizi bağlayan ilişkilerden kurtulmanız gerekiyor. Uzun zamandır göz ardı ettiğiniz konular yüzeye çıkacak. Artık disiplinli olmalı, arkadaşlık konusunda seçici olmalısınız. Özellikle 26 Mayıs sonrası, yeni bir siz olacaksınız. Yeni bir döneme gireceksiniz. Bu yıl içinde sizin yönetici gezegeniniz Venüs geri gitmeyecek, bu da iyi bir haber.