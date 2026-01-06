Bolu’da Fabrika İşçisinin Kartalkaya’da 'Zincir Mesaisi'

Bolu’da fabrika işçisi Salih Dinçtürk, Kartalkaya yolunda 10 metrekarelik kulübesinde akşamları araçlara zincir takarak yolculara yardım ediyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:29
Salih Dinçtürk, Bolu'da çalıştığı fabrikadaki mesaisinin ardından Kartalkaya Kayak Merkezi yoluna gidiyor. Kendi yaptığı 10 metrekarelik kulübede soğuktan korunup, yolda kalan sürücülere araçlarına zincir takarak yardım ediyor ve aile bütçesine katkı sağlıyor.

Nöbet ve hizmet

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya yolunda yoğun kar ve buzlanma sürücülere zorluk çıkarırken, Dinçtürk akşam saatlerine kadar bölgede nöbet tutuyor. Kar lastiği olsa da hazırlıksız yakalanan araçlara zincir takarak hem yardımcı oluyor hem de ek gelir elde ediyor.

"Burada ek gelir sağlıyorum. Fabrikada çalışıyorum, biraz para kazanıyoruz bu yolda. Vatandaşların araçları çıkamıyor. Onlara yardımcı oluyoruz. Kimi ’Ben çıkarım’ diyor ama ileride aracı kaydırıyor. Şu anda yolda tuzlama çalışması var. Tuzlama çalışması olmadığında gizli buzlanma oluyor. Fiyatlar zincircisine göre değişiyor. Bana geldiğinde kimi zaman ücretsiz de oluyor. Bazı arkadaşlarımız var, onlara gittiğinde fiyat farklı oluyor. Her aracın lastiğine göre zincir takıyoruz" dedi.

Kar koşulları

Dinçtürk, bölgedeki kar kalınlığının yer yer 1.5 metre'ye ulaştığını, tipili yağışta 4 çeker araçların bile zincir taktığını belirtiyor. "Şu anda kar lastiği olan gidebiliyor. Burada bekliyoruz, soğuklarda kulübede ısınıyoruz. Akşam saat 20.00-21.00'e kadar bekliyoruz" diye konuştu.

