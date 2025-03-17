Bolu'da Lise Öğrencileri Atık Yağlardan Sabun Üretiyor

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atık yağlardan sabun üreterek geri dönüşüm farkındalığını artırıyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:00
Bolu'da Lise Öğrencileri Atık Yağlardan Sabun Üretiyor

Bolu'da Farkındalık Projesi

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında atık yağlardan sabun üretiyor.

Proje Süreci

Kimya öğretmeni Sibel Çobanoğlu'nun öncülüğünde başlatılan projede, öğrenciler evlerinden ve çevrelerinden atık yağ getirmeleri için teşvik edildi. Hazırlanan broşürlerle farkındalık çalışmaları yürütüldü ve diğer okullardan destek alındı.

Üretim Süreci

Okulun mobilya atölyesindeki öğretmen ve öğrencilerin de sabun kalıpları üreterek katkı sunduğu projede, zeytinyağlı, bıttım, pirinçli, tarçınlı, portakallı, zerdeçallı ve güllü sabunlar satışa sunuluyor.

Çevre Bilincinin Artırılması

Çobanoğlu, projenin yalnızca sabun üretmekle kalmadığını, aynı zamanda öğrencilere uygulamalı eğitim ve çevre bilinci kazandırdığını vurguladı. Öğrencilerin kimyasal hesaplamalar yaparak derslerine katkı sağladıklarını ve üretkenliklerini artırdıklarını belirten Çobanoğlu, çocukların geri dönüşüm bilinci kazanmalarının önemine değindi.

Atık Yağlar ve Çevre

Atık yağların lavabolara dökülmesinin büyük bir çevre sorunu olduğuna dikkati çeken Çobanoğlu, "Atık yağlar suyu kirletiyor ve doğaya zarar veriyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın yağlarını okula getirmelerini öneriyoruz. Ayrıca biriktirdikleri yağları haber vermeleri halinde biz de teslim alabiliriz," diye konuştu.

Toplumsal Destek

Teknik Müdür Yardımcısı Emine Karaoğlan da Bolu halkını çevre dostu projeye destek olmaya davet ederek, "Atık yağlarını dökmek yerine biriktirsinler ve okulumuzu ziyaret ederek bize teslim etsinler. Hatta yağlarını getirip sabun alabilirler. Bu küçük ama anlamlı adım, hem çevremizi koruyacak hem de geri dönüşüm farkındalığını artıracaktır," şeklinde konuştu.

Projenin Etkisi

Projeye ilginin her geçen gün arttığını belirten Karaoğlan, "Öğrenciler ve öğretmenler, sabunları kullanarak geri dönüşümün faydalarını deneyimliyor. Bu proje, yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp okulumuzun tanıtımına da büyük katkı sağlıyor," dedi.

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