Bolu'da Yollar Buz Tuttu: Eksi 16 Derece Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

Bolu'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından hava soğuk ve güneşli bir görünüme büründü. Gece saatlerinde sıcaklığın eksi 16 dereceye kadar düşmesiyle kentte yaygın buzlanma meydana geldi.

Temizlik çalışmaları sonrası yollar buzlandı

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından temizlenen kaldırımlar ve yürüme yolları, aşırı soğuk nedeniyle adeta buz pistine döndü. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, buz tutan yollarda yürümekte güçlük çekti.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kayıp düşmemek için küçük adımlarla ilerleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

