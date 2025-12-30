DOLAR
Bolu'da Yollar Buz Tuttu: Eksi 16 Derece Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

Bolu'da kar sonrası sıcaklık eksi 16'ya düşünce temizlenen yollar buz tuttu; vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:23
Bolu'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından hava soğuk ve güneşli bir görünüme büründü. Gece saatlerinde sıcaklığın eksi 16 dereceye kadar düşmesiyle kentte yaygın buzlanma meydana geldi.

Temizlik çalışmaları sonrası yollar buzlandı

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından temizlenen kaldırımlar ve yürüme yolları, aşırı soğuk nedeniyle adeta buz pistine döndü. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, buz tutan yollarda yürümekte güçlük çekti.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kayıp düşmemek için küçük adımlarla ilerleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

