Bolu’lu Uygar Çetin, 'Bilinçli Tüketici' Resim Yarışmasında Türkiye Birincisi

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bilinçli Tüketici Olmak' konulu resim yarışmasında Bolu 50. Yıl Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Uygar Çetin, bin 600 eser arasından Türkiye birincisi seçildi.

Ödül ve tören

Yarışma kapsamında düzenlenen ödül töreni, 19 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen 28. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreninde yapıldı. Uygar Çetin, birincilik ödülünü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın elinden aldı.

Yarışmanın amacı ve katılım

Ticaret Bakanlığı, bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve sanatsal çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlediği bu yarışmaya ülke genelinden toplam bin 600 çocuk katıldı.

Uygar'ın çalışması

Uygar Çetin, eserinde bilinçli tüketici kimliğini vurgulayan objeler kullandığını anlattı. Çalışmasında bir şemsiye altında mutlu bir aile tablosu ve üzerinde tarihçesi olan, TSE damgasını vurgulayan bir görsel yer aldığını belirtti. Yarışma sonucunda aldığı bilgisayar ödülünün kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Aileden destek

Uygar'ın annesi Harika Kazancı Çetin, kendisinin ve eşinin resim öğretmeni olduğunu, ailenin küçük yaştan itibaren Uygar'ı desteklediğini ifade etti. Annesi; resminin geçen yıl Şubat ayında hazırlandığını, ailece tasarlayıp üzerinde çalışarak ortaya koyduklarını, ödülün sürpriz olduğunu ve törene tüm ailece katıldıklarını anlattı.

Uygar Çetin yarışmalara katılmaya devam edeceğini belirtti ve elde ettiği başarıyla Bolu'yu gururlandırdı.

