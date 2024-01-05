BOTAŞ'tan beklenen personel alımı geldi! KPSS puanı 60'a düştü: İşte başvuru şartları

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), iş gücü talebini karşılamak amacıyla personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Ön lisans ve lisans mezunlarından oluşan adaylar arasından KPSS puanlarıyla yapılacak olan bu alımlar, 4 farklı şehirde hayata geçirilecek. Başvurular, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.



TPAO'nun ilanına göre, alımlar Ankara, Adıyaman, Kırklareli ve Batman şehirlerinde yapılacak. Toplamda 23 sürekli işçi ve engelli işçi alımını içeren bu fırsat, çeşitli alanlarda pozisyonları kapsamaktadır. Kontenjanlar şu şekildedir:

- 4 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi,

- 1 Jeoloji Mühendisi,

- 1 Makine Mühendisi,

- 1 Elektrik Mühendisi,

- 1 Diğer Teknisyen ve Teknikerler,

- 1 Denetmen,

- 14 Diğer Teknisyen ve Teknikerler.





Başvuru şartlarına göre adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından yoksun olmama, sağlık sorunu bulunmama, askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olma, seyahat engeli olmama gibi genel koşullar aranmaktadır. Ayrıca adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 35 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

2022 yılında yapılan KPSS'den en az 60 puan almış olma şartı aranmaktadır. Ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Ayrıca adayların mezun oldukları alanlara özel şartları da karşılamaları gerekmektedir.

TPAO'nun bu personel alımı kapsamında öne çıkan pozisyonları arasında Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Denetmen ve çeşitli teknisyen ve tekniker pozisyonları yer almaktadır.

Başvurular, en geç 1 Ocak 2023 tarihine kadar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilebilecektir. İlan numarasıyla İŞKUR üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. İlanın detayları ve başvuru şartları için İŞKUR'un resmi internet sitesinden bilgi alınabilirsiniz.



