Boyabat Kalesi'nde Sis Perdesi: Dronla Nefes Kesen Görüntüler

Sis, tarihi kaleyi adeta gizlenmiş bir tabloya dönüştürdü

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan Boyabat Kalesi, sabaha karşı başlayan ve öğleye kadar etkili olan sisle birlikte muhteşem bir görsel şölen sundu. Kalenin sis altındaki görüntüsü havadan kaydedildi.

Gece geç saatlerden itibaren etkili olan sisli hava, başta sürücüler olmak üzere günlük yaşamı olumsuz etkiledi; ancak aynı zamanda bazı olağanüstü karelerin ortaya çıkmasını sağladı. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta, Gökırmak Vadisi havzasında yer alan tarihi yapı, sarp kayalıklar üzerinde ve 135 metre yükseklikte konumlanıyor.

Kaleyi kuşatan sis perdesi, yapıyı adeta arkasına saklamış gibi gösterdi. Bu etkileyici manzara dron ile havadan görüntülendi; kayıtlarda sis bulutlarının hareketleri doğanın gücünü ve estetğini bir arada sergiledi.

Görüntüler, Boyabat Kalesi'nin doğal ortamla bütünleşen siluetini ve sisin yarattığı dramatik atmosferi gözler önüne serdi. Yerel sakinler ve ziyaretçiler, ortaya çıkan bu nadir görünüm karşısında etkilendiklerini belirtti.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE TARİHİ BOYABAT KALESİ’NİN ADETA SİS ARDINA GİZLENMİŞ HALİ MUHTEŞEM BİR GÖRSEL MANZARAYA SAHNE OLDU. KALENİN SİS ALTINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.