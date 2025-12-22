DOLAR
Boyabat Kalesi'nde Sis Perdesi: Dronla Nefes Kesen Görüntüler

Sinop Boyabat'ta 135 metre yüksekliğindeki Boyabat Kalesi, Gökırmak Vadisi'nde oluşan sisle dron görüntülerine sahne oldu; etkileyici manzara büyüledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:09
Sis, tarihi kaleyi adeta gizlenmiş bir tabloya dönüştürdü

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan Boyabat Kalesi, sabaha karşı başlayan ve öğleye kadar etkili olan sisle birlikte muhteşem bir görsel şölen sundu. Kalenin sis altındaki görüntüsü havadan kaydedildi.

Gece geç saatlerden itibaren etkili olan sisli hava, başta sürücüler olmak üzere günlük yaşamı olumsuz etkiledi; ancak aynı zamanda bazı olağanüstü karelerin ortaya çıkmasını sağladı. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta, Gökırmak Vadisi havzasında yer alan tarihi yapı, sarp kayalıklar üzerinde ve 135 metre yükseklikte konumlanıyor.

Kaleyi kuşatan sis perdesi, yapıyı adeta arkasına saklamış gibi gösterdi. Bu etkileyici manzara dron ile havadan görüntülendi; kayıtlarda sis bulutlarının hareketleri doğanın gücünü ve estetğini bir arada sergiledi.

Görüntüler, Boyabat Kalesi'nin doğal ortamla bütünleşen siluetini ve sisin yarattığı dramatik atmosferi gözler önüne serdi. Yerel sakinler ve ziyaretçiler, ortaya çıkan bu nadir görünüm karşısında etkilendiklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

