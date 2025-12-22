DOLAR
Yüksekova'da Kar Altındaki Menderesler Cilo Dağı'yla Buluştu

Yüksekova'nın kar altındaki menderesleri, Cilo Dağı ile birleşen kartpostallık görüntüler oluşturdu; drone ile çekilen havadan kareler mest etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:52
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki menderesler, kışın beyaz örtüyle kaplanınca Cilo Dağı ile birleşen kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçe ovasında kıvrılarak uzanan menderesler, etrafı saran karlı dağlarla birlikte görsel şölen sunuyor. Yaz aylarında sarı çiçeklerle çevrilen menderesler, kışın kar altındaki haliyle farklı bir güzellik sergiliyor.

Bu kıvrımlı akışın havadan görüntülenmesi izleyenleri mest etti; drone ile çekilen kareler, mendereslerin Cilo Dağı'nın eteklerine kadar uzandığını gözler önüne serdi.

Yerel Görüş

Rıdvan Alan ise konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "İnsanlar bu güzellikleri hem yazın hem de kışın gelip görecek. Arkadaşlar drone ile çekim yaptılar. İlk kez mendereslerin havadan çekilmiş görüntüsünü gördüm. Tek kelimeyle muhteşem bir şey, hayran kaldım. Özellikle bu kıvrımlı halleri şahaneydi. Resmen mest oldum. O karlı dağlarla bütünleşmesi büyülüyor. Bizim memleket hem yazın hem de kışın güzel. Demek ki kışın da farklı güzellikler varmış. Bir de Cilo Dağı da ayrı bir renk kattı. Arkadaşların ellerine sağlık, güzel çekmişler" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

