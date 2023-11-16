Böyle indirim bir daha gelmez! 1 litre İçim süt 17,90 TL, 3 kg yoğurt 85 TL'ye düştü: Büyük indirim başladı

Ülkemizin 81 ilinde şubeleri bulunan BİM market her hafta yeni bir kampanya haberi ile gündem oluyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada yeni bir indirim kampanyası yapan BİM marketin indirim yaptığı o ürünleri görenler BİM marketlerin yolunu tutacak. Detaylar haberimizde…







GAZİANTEP'TE BİM'E KOŞMA GÜNÜ! GAZİANTEP BU İNDİRİMİ GÖRMEDİ! YARIN 14 KASIM BİM ADETA MEYDAN OKUDU!

BİM market Gaziantep’te yaşayan vatandaşların yüzünü güldürecek indirim müjdesini duyurdu. Duyanlar BİM marketlere koşacak. BİM, 14 Kasım Salı günü kataloğuyla Gaziantep'te rakipleri Cergibozan, Oli, ŞOK, A101'i mağlup etti!

BİM 14 KASIM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Pınar Tam Yağlı Süt 1 litre 5,25 Türk Lirası

Pınar Sütlü Çikolata 100 gram 3,25 Türk Lirası

Pınar Beyaz Peynir 250 gram 10,90 Türk Lirası

Pınar Yarım Yağlı Süt 1 litre 4,75 Türk Lirası

Pınar Yoğurt 1 kg 7,90 Türk Lirası

Pınar Tereyağı 125 gram 29,90 Türk Lirası





ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ

Piliç Pirzola 1 kg 44,90 Türk Lirası

Piliç Somon Fileto 500 gram 39,90 Türk Lirası

Dana Kavurma 400 gram 59,90 Türk Lirası

Dana Füme 100 gram 12,90 Türk Lirası

Dana Jambon 100 gram 8,90 Türk Lirası

Piliç Parmak 1 kg 24,90 Türk Lirası





İÇ GİYİM

Erkek Boxer 2’li 17,90 Türk Lirası

Kadın Slip 2’li 12,90 Türk Lirası

Kadın Büstiyer 2’li 19,90 Türk Lirası

Erkek Atlet 3’lü 24,90 Türk Lirası

Kadın Tayt 2’li 24,90 Türk Lirası

ATIŞTIRMALIKLAR

Doritos Max 135 gram 6,95 Türk Lirası

Lays Max 135 gram 6,95 Türk Lirası

Ruffles Max 135 gram 6,95 Türk Lirası

Lays Xtra 135 gram 6,95 Türk Lirası

Ruffles Xtra 135 gram 6,95 Türk Lirası

DİĞER ÜRÜNLER

Lava Cam Kase 6’lı 17,90 Türk Lirası

Queenie Çikolata 250 gram 12,90 Türk Lirası

Ülker Biskrem 180 gram 4,95 Türk Lirası

Eti Cheddar Peyniri 200 gram 14,90 Türk Lirası

Torku Sütlü Çikolata 300 gram 12,90 Türk Lirası

Eti Popkek 125 gram 4,95 Türk Lirası

Eti Popkek Kakaolu 125 gram 4,95 Türk Lirası

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Casper Casper Via E4 64 GB Cep Telefonu 2.699 Türk Lirası

GoSmart Bluetooth Kulaklık 69,90 Türk Lirası

GoSmart 10000 mAh Powerbank 69,90 Türk Lirası

BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin fiyatları, stoklarla sınırlıdır.