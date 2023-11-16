Böyle indirim bir daha gelmez! 1 litre İçim süt 17,90 TL, 3 kg yoğurt 85 TL'ye düştü: Büyük indirim başladı
Ülkemizin dört bir yanında her il ve ilçede şubeleri olan BİM market bu haftada o ilde yaşayanları marketlere koşturacak. İşte detaylar…
Ülkemizin 81 ilinde şubeleri bulunan BİM market her hafta yeni bir kampanya haberi ile gündem oluyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada yeni bir indirim kampanyası yapan BİM marketin indirim yaptığı o ürünleri görenler BİM marketlerin yolunu tutacak. Detaylar haberimizde…
GAZİANTEP'TE BİM'E KOŞMA GÜNÜ! GAZİANTEP BU İNDİRİMİ GÖRMEDİ! YARIN 14 KASIM BİM ADETA MEYDAN OKUDU!
BİM market Gaziantep’te yaşayan vatandaşların yüzünü güldürecek indirim müjdesini duyurdu. Duyanlar BİM marketlere koşacak. BİM, 14 Kasım Salı günü kataloğuyla Gaziantep'te rakipleri Cergibozan, Oli, ŞOK, A101'i mağlup etti!
BİM 14 KASIM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Pınar Tam Yağlı Süt 1 litre 5,25 Türk Lirası
Pınar Sütlü Çikolata 100 gram 3,25 Türk Lirası
Pınar Beyaz Peynir 250 gram 10,90 Türk Lirası
Pınar Yarım Yağlı Süt 1 litre 4,75 Türk Lirası
Pınar Yoğurt 1 kg 7,90 Türk Lirası
Pınar Tereyağı 125 gram 29,90 Türk Lirası
ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ
Piliç Pirzola 1 kg 44,90 Türk Lirası
Piliç Somon Fileto 500 gram 39,90 Türk Lirası
Dana Kavurma 400 gram 59,90 Türk Lirası
Dana Füme 100 gram 12,90 Türk Lirası
Dana Jambon 100 gram 8,90 Türk Lirası
Piliç Parmak 1 kg 24,90 Türk Lirası
İÇ GİYİM
Erkek Boxer 2’li 17,90 Türk Lirası
Kadın Slip 2’li 12,90 Türk Lirası
Kadın Büstiyer 2’li 19,90 Türk Lirası
Erkek Atlet 3’lü 24,90 Türk Lirası
Kadın Tayt 2’li 24,90 Türk Lirası
ATIŞTIRMALIKLAR
Doritos Max 135 gram 6,95 Türk Lirası
Lays Max 135 gram 6,95 Türk Lirası
Ruffles Max 135 gram 6,95 Türk Lirası
Lays Xtra 135 gram 6,95 Türk Lirası
Ruffles Xtra 135 gram 6,95 Türk Lirası
DİĞER ÜRÜNLER
Lava Cam Kase 6’lı 17,90 Türk Lirası
Queenie Çikolata 250 gram 12,90 Türk Lirası
Ülker Biskrem 180 gram 4,95 Türk Lirası
Eti Cheddar Peyniri 200 gram 14,90 Türk Lirası
Torku Sütlü Çikolata 300 gram 12,90 Türk Lirası
Eti Popkek 125 gram 4,95 Türk Lirası
Eti Popkek Kakaolu 125 gram 4,95 Türk Lirası
TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
Casper Casper Via E4 64 GB Cep Telefonu 2.699 Türk Lirası
GoSmart Bluetooth Kulaklık 69,90 Türk Lirası
GoSmart 10000 mAh Powerbank 69,90 Türk Lirası
BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin fiyatları, stoklarla sınırlıdır.