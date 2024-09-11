Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

150.000 TL İçin 32 Günlük Vadeli Hesaplarda En Yüksek Faiz Oranları ve Kazançlar

Bankalar, mevduat hesaplarına uyguladıkları faiz oranlarını düzenli olarak güncelleyerek müşterilerine daha yüksek kazançlar sunmaya çalışıyor. 150.000 TL'lik birikiminiz için 32 gün vadeli mevduat hesabında en yüksek kazançları hangi bankaların sunduğunu öğrenmek için detaylı bir liste hazırladık. %54’e varan faiz oranlarıyla vadeli hesap kazançlarına göz atarak paranızı en karlı şekilde değerlendirebilirsiniz.

EN YÜKSEK FAİZ ORANINI HANGİ BANKA SUNUYOR?

ON Plus: %54 Faiz Oranı ile En Yüksek Getiri

Listemizin en yüksek faiz oranı, ON Plus tarafından sunuluyor. %54 faiz oranıyla 32 gün sonunda 6.550,82 TL net kazanç sağlayabilirsiniz. Toplamda 150.000 TL’lik mevduatınız, vade sonunda 156.550,82 TL'ye ulaşacak.

ON Plus’ın sunduğu bu yüksek faiz oranı, vadeli mevduat hesapları arasında en avantajlı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Yeni müşteri kampanyaları ve 250.000 TL’ye kadar olan mevduatlar için geçerli olan bu oran, hem mevcut müşteriler hem de yeni müşteriler için cazip olabilir.

ALTERNATİF BANK VOV HESAP: %53 FAİZ ORANI

Bir diğer cazip teklif ise Alternatif Bank VOV Hesap ile geliyor. %53 faiz oranı sunan banka, vade sonunda 6.429,51 TL net kazanç sağlıyor. 150.000 TL’lik yatırımınız, 32 günün sonunda 156.429,51 TL’ye ulaşacak. Ayrıca, VOV Hesap’ın sunduğu avantajlardan biri, vade sonu beklemeden her gün kazanç elde etme imkanı sunmasıdır.

Alternatif Bank, kısa vadeli mevduat yatırımlarında yüksek kazançlar sağlamak isteyen yatırımcılar için iyi bir seçenek sunuyor.

TEB MARİFETLİ HESAP: %53 FAİZ ORANI

TEB’in sunduğu Marifetli Hesap, yine %53 faiz oranı ile yatırımcılarına yüksek kazanç vaat ediyor. 32 gün sonunda 6.429,51 TL net kazanç ile toplamda 156.429,51 TL vade sonu tutarına ulaşabilirsiniz. TEB, özellikle yeni müşterilere özel hoş geldin faiz oranı sunarak piyasada rekabetçi bir konuma sahip.

Marifetli Hesap, yüksek faiz oranı ve güvenilirliğiyle mevduat yatırımcıları için ideal bir seçenek olabilir.

ING TURUNCU HESAP: %53 FAİZ ORANI

ING’nin Turuncu Hesap ürünü de %53 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Vade sonunda 6.429,51 TL net kazanç elde edilebilecek bu hesapla toplam tutar 156.429,51 TL olacak. Turuncu Hesap, günlük kazandıran vadeli hesap özelliği ile yatırımcılara sürekli bir getiri sunuyor.

Günlük kazandıran hesap özelliği sayesinde, parayı vadeden önce çekme ihtiyacı doğarsa, yatırımcılar kazançlarından mahrum kalmamış oluyorlar.

FIBABANKA KİRAZ HESAP: %52 FAİZ ORANI

Fibabanka Kiraz Hesap, %52 faiz oranı ile yatırımcılarına 6.308,20 TL net kazanç sağlıyor. Bu oranla birlikte 32 gün sonunda toplamda 156.308,20 TL tutarına ulaşabilirsiniz. Fibabanka, yeni müşterilere özel sunduğu avantajlı faiz oranlarıyla mevduat yatırımları için tercih edilen bankalar arasında yer alıyor.

Kiraz Hesap, ek faiz kazanma imkanı sunan bir hesap türü olarak, ekstra kazanç fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için ideal.

DENİZBANK E-MEVDUAT: %51 FAİZ ORANI

Denizbank’ın E-Mevduat ürünü, %51 faiz oranı ile 32 gün vadeli mevduat hesaplarında 6.186,89 TL net kazanç sunuyor. 150.000 TL’lik yatırımınız, vade sonunda 156.186,89 TL olacak. Denizbank, dijital kanallar üzerinden açılan vadeli mevduat hesaplarına özel avantajlı faiz oranları sunuyor.

Denizbank’ın E-Mevduat hesabı, özellikle kolay hesap açma süreci ve yüksek faiz oranıyla tercih edilen seçeneklerden biri.

ODEABANK YENİ VADELİ MEVDUAT: %51 FAİZ ORANI

Odeabank’ın Yeni Vadeli Mevduat Hesabı, %51 faiz oranı ile 6.186,89 TL net kazanç sunuyor. Vade sonunda toplam tutar 156.186,89 TL olarak belirlenmiş. Odeabank, 92-110 gün vade arasında farklı faiz oranları sunarak yatırımcılarına esneklik tanıyor.

Yeni müşterilere özel yüksek faiz oranları ve geniş vade seçenekleri ile Odeabank, cazip mevduat fırsatları sunuyor.

N KOLAY BONO: %48 FAİZ ORANI

N Kolay Bono, %48 faiz oranı ile 32 gün sonunda 5.822,95 TL net kazanç sunuyor. 150.000 TL’lik yatırımınız, vade sonunda 155.822,95 TL tutarına ulaşacak. Ancak, N Kolay Bono bir mevduat ürünü olmayıp, TMSF kapsamında değildir.

Bu ürün, mevduat hesabı olmadan yüksek faiz getirisinden faydalanmak isteyenler için alternatif bir yatırım aracı olarak sunulmaktadır.

GARANTİ BBVA E-VADELİ HESAP: %47 FAİZ ORANI

Garanti BBVA’nın E-Vadeli Hesap ürünü, %47 faiz oranı ile 5.701,64 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonunda toplam tutar 155.701,64 TL olarak belirlenmiş. Bu hesap, son bir ay içinde vadeli hesabı olmayan yeni müşteriler için geçerli olan kampanya faiz oranlarını içeriyor.

Garanti BBVA, yüksek faiz oranları ve dijital bankacılık olanaklarıyla yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

YAPI KREDİ DÖNÜŞÜM HESABI: %45 FAİZ ORANI

Yapı Kredi’nin Dönüşüm Hesabı, %45 faiz oranı ile 5.459,02 TL net kazanç sunuyor. Vade sonunda toplam tutar 155.459,02 TL olacak. Banka, yatırımcılarına döviz bozdurarak TL’ye geçişte avantajlı faiz oranları sunuyor.

Dönüşüm Hesabı, TL’ye dönüş yapmak isteyen yatırımcılar için uygun bir seçenek olabilir.

EN YÜKSEK MEVDUAT GETİRİSİ İÇİN ON PLUS ÖNDE

Sonuç olarak, 150.000 TL’lik mevduatınız için 32 gün vadeli hesaplarda en yüksek getiriyi ON Plus sunuyor. %54 faiz oranı ile 6.550,82 TL net kazanç elde ederek, toplamda 156.550,82 TL vade sonu tutarına ulaşabilirsiniz.