Bu dev ortaklık, BYD’yi zor durumda bıraktı! Bu araba 297 bin TL’ye satılıyor

WULİNG BİNGO’YA ŞAŞIRTAN İNDİRİM! İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ

Çin Yeni Yılı’na özel olarak fiyatlarını düşüren Wuling Bingo, elektrikli araç pazarında dikkat çekiyor. SAIC-GM-Wuling (SGMW) ortaklığı, satış stratejilerini güçlendirmek amacıyla Wuling Bingo modelinde önemli bir fiyat indirimine gitti. Bu kampanya, 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak. Wuling Bingo, BYD Seagull’a rakip olarak piyasaya sürülen ve ayda 20.000 adet satan bir elektrikli araç. Wuling Bingo, 203 km, 333 km ve 410 km menzil seçenekleriyle üç farklı güç aktarım mekanizması sunuyor. Yakında SUV versiyonu da piyasaya sürülecek olan Wuling Bingo, Çin EV pazarında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. İşte Wuling Bingo’nun yeni fiyat listesi ve özellikleri!







WULİNG BİNGO’NUN YENİ FİYAT LİSTESİ

Wuling Bingo’nun dört farklı donanım seviyesi, Enjoy 333km, Enjoy+ 333km, Lingxi Internet+ 333km ve Lingxi Exclusive 410km, fiyat indiriminden yararlandı. İndirimler, donanım seviyesine göre 700 ile 1125 dolar arasında değişiyor.

Wuling Bingo 333km – Enjoy: 9660 dolar - 297.732 TL

Wuling Bingo Enjoy+ 333km: 10220 dolar - 314.961 TL

Wuling Bingo Lingxi Internet+ 333km: 10780 dolar - 332.219 TL

Wuling Bingo Lingxi Exclusive 410km: 11765 dolar - 362.575 TL

Giriş seviyesi modeller olan 203 km menzilli versiyonlarının fiyatları ise sabit kalarak, sırasıyla 8400 dolar ve 9240 dolar olarak belirlendi.

WULİNG BİNGO’NUN ÖZELLİKLERİ





Wuling Bingo, 3950/1708/1580 mm boyutlarıyla dikkat çeken, sevimli ve modern tasarımlı bir elektrikli hatchback. İç mekanda dört koltuk ve çift ekran bulunuyor. Bingo, üç farklı güç aktarım mekanizması seçeneği sunuyor:

30 kW güç ve 17,3 kWh kapasiteli LFP batarya ile 203 km menzil.

50 kW güç ve 31,9 kWh kapasiteli LFP batarya ile 333 km menzil.

50 kW güç ve 37,9 kWh kapasiteli LFP batarya ile 410 km menzil.





Yakında piyasaya sürülecek olan Bingo Plus adlı SUV versiyonu, 4090/1720/1575 mm boyutları ve 2610 mm dingil mesafesiyle hatchback modelinin özelliklerini taşıyacak. 75 kW’lık güçlü bir e-motor ve 50,6 kWh’lik geniş bir pil paketine sahip olacak.

WULİNG BİNGO’NUN HEDEFLERİ

Wuling, Bingo modeliyle Çin EV pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı ve satış hacmini artırmayı hedefliyor. Bu stratejik fiyat indirimi ve yeni model lansmanlarıyla, Wuling markası, rekabetçi ve hızla büyüyen elektrikli araç pazarında önemli bir oyuncu olmaya devam edecek. Wuling Bingo, BYD Seagull’a rakip olarak piyasaya sürüldüğü günden bu yana ayda 20.000 adet satış rakamına ulaştı. Ancak, her ay ortalama 40.000 adet satış yapan BYD Seagull’un gerisinde kaldı. Bu durum, Wuling Bingo’nun fiyat avantajını kullanarak pazar payını artırmak istediğini gösteriyor



