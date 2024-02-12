Bu hafta İkizler ve Yükselen İkizleri neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası İkizler burcu yorumu!

İkizler ve Yükselen İkizler, bu hafta Mars’ın Kova burcuna geçmesiyle yeni şeyler öğrenme ve keşfetme hevesi duyabilirsiniz. Uzak seyahatler, felsefi ve ruhsal konular, hukuk ve adalet gündeminizde olabilir. Hukuki işlerde dikkatli olun.

Bu hafta İkizler ve Yükselen İkizleri neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası İkizler burcu yorumu!
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Dinçer Güner: İkizler ve Yükselen İkizler

Bu hafta Mars Kova burcuna giriş yapacak ve 23 Mart'a kadar bu burçta kalacak. Bu süreçte, yeni şeyler öğrenme ve keşfetme isteğiniz artabilir. Farklı fikirler, kültürler ve felsefelerle tanışmak, bilgi dağarcığınızı zenginleştirmek için fırsatlar yaratabilirsiniz. Mars'ın enerjisiyle, alışılmış eğitim yöntemlerine karşı ilginiz azalabilir ve daha etkileşimli, uygulamalı ve teknolojik öğrenme yollarına ilgi duyabilirsiniz. Uzun mesafeli seyahatler de bu dönemde gündeminizde olabilir. Sık sık seyahat etmek isteyebilirsiniz. Hatta yurt dışına çıkmak bile mümkün olabilir. Felsefi ve ruhsal konular da bu süreçte ilginizi çekebilir. Kendi doğrunuzu bulma macerasına atılabilirsiniz. Hukuk ve adaletle ilgili meseleler de bu dönemde önem kazanabilir. Hukuki işlerde tedbirli olun, yaptığınız her şeyin hakkaniyete uygun olduğundan emin olun, sonra pişman olmayın.

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