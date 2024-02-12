Bu hafta Kova ve Yükselen Kovaları neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Kova burcu yorumu!

Bu hafta kendinizi daha özgür, bağımsız ve yaratıcı hissedeceksiniz. Mars, size sıradışı yollarla kendinizi ifade etmenizi sağlayacak. Hobilerinizde, kıyafetlerinizde veya yaşam tarzınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Sosyal ortamlarda liderlik edebilir, toplumsal konularda aktif olabilirsiniz. Ancak sabırsızlık, ani tepkiler ve asi davranışlardan kaçının.

Bu hafta Kova ve Yükselen Kovaları neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Kova burcu yorumu!
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Dinçer Güner'den Kova ve Yükselen Kova burcu yorumu

Bu hafta Mars, burcunuza giriyor ve 23 Mart'a kadar burada kalıyor. Bu süreçte, kendinizi daha özgür, bağımsız ve yaratıcı hissedebilirsiniz. Mars, size kendinizi sıradan, alışılmış veya geleneksel olmayan yollarla ifade etmeniz için ilham verecektir. Bunu hobilerinizde, kıyafetlerinizde veya yaşam biçiminizde gösterebilirsiniz. Sosyal ortamlarınızda veya grup faaliyetlerinde liderlik yapma eğiliminde olabilirsiniz bu dönemde. Sosyal haklar, çevre sorunları veya başka bir toplumsal konuda etkin rol oynayabilirsiniz. Ancak bu dönemde istemeden de olsa sabırsızlık, ani reaksiyonlar ve asi tavırlar sergileyebilirsiniz. Özellikle, sıkıştırıldığınızı veya engellendiğinizi düşündüğünüz durumlarda. Teknoloji, bilim veya başka bir yaratıcı alanda yeni projelere girişme hevesi de duyabilirsiniz. Kazalara, çarpışmalara, düşmelere, yanmalara, kesilmelere karşı dikkatli olun.

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