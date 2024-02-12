Bu hafta Terazi ve Yükselen Terazileri neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Terazi burcu yorumu!

Bu hafta yaratıcılığınızı özgürce ortaya koyun. Aşkta ve hobilerde macera arayın. Çocuklarla eğlenin. İlişkilerinizi canlandırın. Mars Kova’da sizi bekliyor.

Bu hafta Terazi ve Yükselen Terazileri neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Terazi burcu yorumu!
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Dinçer Günder'den Terazi ve Yükselen Terazi burcu yorumu

Bu hafta Mars, Kova burcuna giriyor ve 23 Mart’a kadar bu burçta kalıyor. Bu süreçte yaratıcılığınızı daha özgür ve yenilikçi bir şekilde ortaya koyabileceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Sanatla veya yaratıcılıkla ilgili projelerinizde daha atak olabilir, alışılmadık fikirler geliştirebilirsiniz. Aşk ve romantizm hayatınızda da, ilişkilerinize daha fazla macera ve özgürlük katmak isteyebilirsiniz. Var olan ilişkilerinizde monotonluğu kırmak ve ilişkinizi daha canlı bir hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Cinsel yaşamınızda da değişiklik arayışı içinde olabilirsiniz. Çocuklarla ilgilenme, onlarla eğlenceli şeyler yapma ve yaratıcı faaliyetlerde bulunma zamanı. Fakat, çocuklarla olan ilişkilerinizde onlara karşı hoşgörülü olmalı ve özgürlüklerine saygı duymalısınız. Kişisel zevkleriniz ve hobilerinizde de daha cesaretli ve özgür davranabilirsiniz. Yeni ve farklı etkinliklere katılmak, ilginç hobiler edinmek veya heyecan verici sporlara yönelmek isteyebilirsiniz.

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