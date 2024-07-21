En az ilkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! Devlet Su İşleri o kadrolara personel alımı yapacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Personel Alımı Başvuru Koşulları

- Eğitim: Başvuru yapacak adayların en az ilkokul, en fazla ortaokul diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

- Yaş kriteri: Başvuru yapacakların 18 ile 35 yaş arasında olması gerekmektedir.

- Özel durumlar: Terörle mücadelede hüküm giyen veya yaralanan kişiler de başvurabilir.

Başvuru Detayları

-İlan numarası: 00008396697

- Nereye başvurulur: Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesinden online olarak yapılacaktır.

Kayıt süreci





1. İŞKUR Üyeliği: Başvuru yapacak adayların İŞKUR'a üye olmaları veya mevcut üyelikleriyle sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

2. İş teklifi bulun: İŞKUR'un iş teklifleri sayfasında (00008396697) iş teklifi numarasını kullanarak size uygun iş teklifini bulabilirsiniz.

3. Kayıt: İlgili tanıtım sayfasında belirtilen kayıt adımlarını takip edip online başvurunuzu tamamlayınız.

Bu işe alım, iş arayanlara kariyerlerine yeni bir yön vermeleri için önemli bir fırsat sunuyor. DSİ'nin sunduğu bu fırsattan yararlanarak girişimci hayata atılma şansını yakalayabilirsiniz. İŞKUR üzerinden talebinizi ileterek süreci kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.