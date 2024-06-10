Sertifikası olanlar yaşadı! Üniversiteye ilkokul-lisans mezunu personel alımı yapılacak

Üniversite bünyesine yeni personel alımları yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTEYE PERSONEL ALIMI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yapılan son duyurulara göre üniversite bünyesine personel alımı yapılacak. Servis Elemanı kadrosuna alınacak 2 kişi için en az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olunması, MEB onaylı Hijyen Belgesi, Müşteri İlişkileri Geliştirme Sertifikası, Müşteri Becerileri Geliştirme Sertifikası, Protokol Eğitimi Sertifikasına sahip olunması;





1 Pide Ustası alımı için en az ilköğretim en fazla lisans mezunu olunması, MEB onaylı Hijyen Belgesi ve Kalfalık Belgesine sahip olunması, 10 Operasyon Elemanı Tur Operatörü kadrosu için en az ilköğretim en fazla lisans mezunu olunması, MEB onaylı Hijyen Belgesi, Rusça Sertifikası, İngilizce Sertifikasına sahip olunması gerekiyor. Başvurular 10 Haziran tarihinde sona erecek ve İŞKUR internet sitesi üzerinden ya da ALO 170 hattını arayarak kolaylıkla yapılabilecek. Alımların ilan numaraları şu şekilde paylaşıldı;

2 Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı alımı için İŞKUR başvuru numarası: 00008340835, “Lavanta Oteli (Çalışma Yeri: Burdur / Burdur Merkez)

1 Pide Ustası alımı için İŞKUR başvuru numarası: 00008340851, “Lavanta Oteli (Çalışma Yeri: Burdur / Burdur Merkez).

1 Operasyon Elemanı/Tur Operatörü alımı için İŞKUR başvuru numarası: 00008341414, “Lavanta Oteli (Çalışma Yeri: Burdur / Burdur Merkez),.