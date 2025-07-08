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Trabzon'da 'Doktor Mucize' Operası İzleyiciyle Buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in 'Doktor Mucize' operasını Trabzon'da sahneledi.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 21:41
Trabzon'da 'Doktor Mucize' Operası İzleyiciyle Buluştu

'Doktor Mucize' Trabzon'da Sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri 'Doktor Mucize' operasını Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

Eserin Tarihçesi

Ünlü besteci Georges Bizet, sadece 18 yaşında Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazanan 'Doktor Mucize' operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelendi.

Yarışma ve Anlatılan Hikaye

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali çerçevesinde sahnelenen operada, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren yüzbaşı Silvio ile sevgilisi Laurette'nin hikayesi izleyicilere aktarılıyor.

Teknik Ekip ve Tasarımlar

Tek perdelik eserin koreografisi Arzu Kaya ve Şahan Gürkan tarafından hazırlanırken, dekor tasarımını Gülden Sayıl, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Trabzon'da...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Trabzon'da sahneledi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Trabzon'da...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Trabzon'da sahneledi.

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