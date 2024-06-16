Bu illerde yaşayanlar tedbirini alsın! Bayram tatilinde hava böyle olacak

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamaya göre o illerde yoğun rüzgar beklendiği belirtildi. İşte yapılan o açıklamanın detayları haberimizde…







METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI (13 HAZİRAN 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ani bir açıklama yapılarak yarın öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerde kuvvetli rüzgarların beklendiği belirtildi.

SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ani bir açıklama yapılarak yarın öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerde kuvvetli rüzgarların beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre rüzgar yarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Bölgesi ve Göller Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.