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Bu krepte ne yumurta var ne süt! Çocuklarınız bir oturuşta 3 4 tane yiyecek

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi yumuşacık krepi bir de böyle deneyin! İşte sütsüz ve yumurtasız krep tarifi…

Yayın Tarihi: 27.04.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 20:23
Bu krepte ne yumurta var ne süt! Çocuklarınız bir oturuşta 3 4 tane yiyecek

Krep, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve genellikle süt ve yumurta ile hazırlanır. Ancak bazı insanlar bu malzemeleri tüketemez veya vegan bir yaşam tarzını benimsemiş olabilir. Böyle durumlarda sütsüz ve yumurtasız krep tarifi harika bir alternatiftir. İşte, sütsüz ve yumurtasız krep yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler ve hazırlık aşamaları.

Gerekli Malzemeler

Sütsüz ve yumurtasız krep tarifi için kullanılacak malzemeler ise oldukça basit. İşte tarif için gerekenler:

• 1 su bardağı un

• 1 su bardağı su

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

• Yarım çay kaşığı tuz

• Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Hem Enfes Hem Yumuşacık Krep Tarifi

İlk olarak, bir karıştırma kabında un, su, sıvı yağ, tuz ve kabartma tozunu iyice karıştırarak pürüzsüz bir kıvama getirin. Daha sonra, krep tavasını orta ateşte ısıtın ve üzerine hafifçe sıvı yağ sürün. Hamurdan bir kepçe alarak tavaya dökün ve tavayı hafifçe eğip çevirerek hamurun eşit şekilde yayılmasını sağlayın.

Bu krepte ne yumurta var ne süt! Çocuklarınız bir oturuşta 3 4 tane yiyecek

Krepin alt kısmı kızardığında, bir spatula yardımıyla diğer tarafını çevirin ve bu tarafın da kızarmasını bekleyin. Her iki tarafı da kızardığında krepinizi tabağa alabilirsiniz.

Servis Önerileri

Sütsüz ve yumurtasız krep, tatlı veya tuzlu şekilde servis edilebilir. Tatlı tercih ediyorsanız, bal, reçel, çikolata sosu veya meyve dilimleriyle servis edebilirsiniz. Tuzlu bir seçenek için, peynir, yeşillikler, domates veya salatalık ile krepinizi doldurabilirsiniz. Yine üzerine tereyağı veya zeytinyağı gezdirmek de lezzeti artıracaktır.

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