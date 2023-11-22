Bu market bedava 5 litrelik ayçiçek yağı dağıtıyor! Yakınında olan koşsun, kapış kapış gidiyor

Yaptığı indirimler ile gündemde olan Bizim Toptan Market üctersiz ayçiçek yağı kampanyasını duyurdu. Ücretsiz yağın detaylarına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

BİZİM MARKET'TEN MÜKEMMEL KAMPANYA

Ayçiçek yağı indirimleri herkesin dört gözle takip ettiği bir durum. Bizim Toptan Market tüketicilere muhteşem bir kampanya ile geldi. Kampanyayı yazılı bir biçimde duyuran Bizim Market tüm detaylara yazılı bir biçimde yaptığı duyuruda yer verdi.





Bizim Toptan Market, kampanyadan yalnızca tek bir kere yararlanılabileceğini belirterek 30 Kasım 2023'e kadar kampanyanın geçerli olduğunu söyledi. Kampanya 2.500 liralık alımlarda geçerli sayılacak. Ayçiçek yağı bu alıma eklendiğinde indirim otomatik bir biçimde gerçekleşecek. Başka bir kampanya olan " Bin lira ana kategori alımına 100 lira puan hediye" kampanyasıyla beraber kullanılmayacak.