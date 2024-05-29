Bu meslekleri yapan yaşadı! Sıfır otomobili 870 bin TL'ye alabilecekler

Eğer bu iki iş ile ilgileniyorsanız. Renault otomobil şirketinin yaptığı sıfır araba kampanyasından yararlanabilirsiniz. Detaylar haberimizde...







2 MESLEK GRUBUNU SEVİNÇTEN HAVALARA UÇURACAK! 870 BİN LİRAYA SIFIR ARAÇ ALMA FIRSATI

Renault’un Türkiye'de en çok satan ekonomik otomobili Clio, mayıs ayı boyunca 870 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca 200.000 TL’ye kadar %0,99 faiz oranıyla kredi seçeneği de mevcut.

HEMŞİRELER VE ÇİFTÇİLER KAZANÇLI

Renault hemşireler ve çiftçiler için özel fırsatlar sunuyor. Bu meslek grupları, satın alacakları tüm yeni binek araç modellerinde başvuru ücreti olmadan krediden ve 10.000 TL indirimden yararlanabilecek.

Renault'nun sevilen Clio modeli mayıs ayı boyunca 870 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Ayrıca 200.000 TL'ye kadar %0,99 faiz oranıyla kredi imkânı sunan Renault, ekonomik seçenek arayanların aklında marka olmaya devam ediyor. Şirket, vergi muafiyeti avantajının yanı sıra internet üzerinden satış yaparken ücretsiz bakım hizmeti de sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

Tüm donanım seviyeleri 7 veya 10 inçlik ön dijital gösterge paneliyle birlikte gelir. 10 inçlik versiyon bir navigasyon haritası yansıtır ve sürüş modlarına ve MULTI-SENSE ayarlarına uyum sağlar. Donanım seviyesine bağlı olarak radyo ve multimedya sistemi R&GO veya Renault Easy Link etkinleştirilecek. Arkadaki yolcular için geniş alan ve 391 litreye kadar bagaj kapasitesiyle sınıfının en iyisi özellikleri sunuyor.

Dizel, benzinli ve LPG'li versiyonları mevcuttur. Clio bu nedenle kataloğunda en eksiksiz çeşitliliği sunar ve kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar. Ek olarak, tüm motor seçeneklerindeki eko-sürüş asistanı özelliği, sürücüye yakıt tasarrufu yapmanın ve dolayısıyla CO2 emisyonlarını azaltmanın en iyi yollarını gösteriyor.