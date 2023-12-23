Bu modeller tam bir yakıt cimrisi! En az yakan sıfır otomobiller alıcılarına bayram ettiriyor

2023 yılının yakıt açısından en verimli benzinli ve dizel araçları açıklandı. Yayınlanan listelerde yer alan modeller yakıt ekonomisinde lider konumdalar. Yakıt verimliliği en düşük olan otomobil modelleri haberimizin detayında..

Bu modeller tam bir yakıt cimrisi! En az yakan sıfır otomobiller alıcılarına bayram ettiriyor
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Günümüzde yeni bir araba almayı düşünen kişiler için yakıt verimliliği önemli bir faktör haline geldi. Özellikle şehir içi ulaşımda tasarruf etmek istiyorsanız yakıt tüketimi en düşük aracı seçmelisiniz. İşte en az yakıt tüketimi sağlayan arabalar;

Dizel otomobil listesi

Dizel arabalar genellikle uzun mesafe yolculukları için daha ekonomiktir. Ancak bazı modellerin şehir içi yakıt tüketimi oldukça düşüktür. İşte o modeller:

Peugeot 2008

En az yakan sıfır otomobiller

Peugeot 2008, 130 beygir gücündeki 1.5 litrelik BlueHDi motora sahip, 100 kilometrede 4.8-4.9 litre benzin tüketimine sahip, sportif ve şık bir SUV modelidir.

Citroen C-Elysee

En az yakan sıfır otomobiller

Spor sedan modeli, 100 beygir gücündeki 1,5 litrelik BlueHDi motorla donatılıyor ve 100 kilometrede yaklaşık olarak 4,3 litre yakıt tüketmektedir.

Fiat Egea Sedan

En az yakan sıfır otomobiller

Gücünü 1.3 MULTIJET II 95 HP motordan alan araç, 100 kilometrede yaklaşık olarak 4,1 ila 4,2 litre yakıt tüketimi yapıyor.

Fiat Egea Cross

En az yakan sıfır otomobiller

1.3 MULTIJET II 95 motorla çalışan araç, 100 kilometrede yaklaşık 4,4 ila 4,5 litre yakıt tüketmekte.

Renault Megane

En az yakan sıfır otomobiller

115 beygir gücündeki 1.5 dCi motordan güç alan araç, 100 kilometrede yaklaşık 4,6 ila 4,7 litre yakıt tüketiyor.

Minimum yakıt tüketimine sahip benzinli araba listesi

Genel olarak bakıldığında benzinle çalışan arabaların kentsel alanlarda daha ekonomik olduğu biliniyor. Ancak uzun mesafelerde seyahat ederken daha az yakıt tüketen benzinli motorlarla donatılmış modeller de vardır. Bu modeller şöyle:

Peugeot 208

En az yakan sıfır otomobiller

1.2 PureTech 75 HP 5MT motora sahip Peugeot 208, 100 kilometrede 4,1 litre yakıt tüketimi yapıyor.

Toyota Yaris HB

En az yakan sıfır otomobiller

Bu model, 1,2 litrelik 75 hp PureTech 5MT motorla çalışan ve 100 kilometrede yaklaşık olarak 4,1 litre yakıt tüketen küçük ve ikonik bir şehir aracıdır.

Skoda Fabia

En az yakan sıfır otomobiller

Kompakt model Škoda Fabia, 1.0 TSI 95 hp motorla donatılmıştır ve 100 kilometrede yaklaşık olarak 4,9 litre yakıt tüketir.

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