Bu otomobil ehliyeti olmayan bile kullanabiliyor! Trafik sistemini baştan sona değiştiren o model!

Citroen, şehir içi ulaşımda kullanılabilir ve ehliyetsiz sürüşe uygun olan "Ami" adlı elektrikli otomobilini tanıttı. Bu çığır açan adım, ehliyeti olmayan sürücüler düşünülerek geliştirilen bir aracı içeriyor. Ami, sadece motosiklet ehliyetine sahip olan 16 yaşındaki sürücüler de dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Otomobilin dış görünüşü, genelde otomobili andırsa da Ami, farklı bir konsepte sahiptir ve sadece 78 kilometre maksimum hıza ve 77 kilometre menzile sahiptir. Bu elektrikli araç, özellikle kısa mesafeli şehir içi yolculuklar için idealdir.





Citroen'in çevre ve bütçe dostu olarak tanıttığı Ami, %100 elektrikli sürüş moduyla sessiz bir sürüş deneyimi sunarak çevreye duyarlı bir ulaşım seçeneğini öne çıkarıyor. Fiyatları geçtiğimiz ay 390 bin TL olarak açıklanan Ami'nin güncellenmiş fiyatları henüz netleşmedi. Yeni fiyatlar belirlendikçe bu habere dahil edilecek. Bu otomobil, sadece şehir içi ulaşım ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda çevre dostu bir ulaşım seçeneği sunarak dikkat çekiyor.