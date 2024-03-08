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Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

A101'de patlama etkisi yaratacak indirim fırsatları devam ediyor! Son gün 10 Mart yetişen yararlanıyor. İşte dev kampanyada indirimde olan fırsat ürünleri...

Yayın Tarihi: 08.03.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:25
Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

İhtiyacınız olan her şeyi en uygun fiyatlarla bulabileceğiniz A101 mağazalarında bu Pazar günü, alışveriş keyfinizi ikiye katlayacak fırsatlar sizi bekliyor. Unutulmaz bir alışveriş deneyimi için hazırlıklı olun ve bu fırsatları kaçırmayın. Çünkü bu fırsatlar  bu Pazar günü son bulacak. İşte indirim ürünleri...

a101 pazar

• PİLİÇ BONFİLE 149

• KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 159,50

• ÇARLİSTON BİBER PAKET 17,50

• İTHAL MUZ 69,90

• PORTAKAL KG 14,50

• PATATES KG 15,50

A101 İNDİRİMİ

• DOMATES KG 29,95

• NİMET KÖY EKMEĞİ 600 GR 25,25

• NİMET KÖY EKMEĞİ 550 GR 22,90

• BEŞLER DANA KIYMA 400 GR 154

A101'de bu hafta sadece sizin için seçilmiş özel ürünler, inanılmaz indirimlerle sizleri bekliyor. Hem cebinize dost hem de kalbinizi fethedecek bu fırsatları kaçırmayın!

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