Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

İhtiyacınız olan her şeyi en uygun fiyatlarla bulabileceğiniz A101 mağazalarında bu Pazar günü, alışveriş keyfinizi ikiye katlayacak fırsatlar sizi bekliyor. Unutulmaz bir alışveriş deneyimi için hazırlıklı olun ve bu fırsatları kaçırmayın. Çünkü bu fırsatlar bu Pazar günü son bulacak. İşte indirim ürünleri...





• PİLİÇ BONFİLE 149



• KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 159,50

• ÇARLİSTON BİBER PAKET 17,50

• İTHAL MUZ 69,90

• PORTAKAL KG 14,50

• PATATES KG 15,50





• DOMATES KG 29,95

• NİMET KÖY EKMEĞİ 600 GR 25,25

• NİMET KÖY EKMEĞİ 550 GR 22,90

• BEŞLER DANA KIYMA 400 GR 154

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