Bu tarifi ister kahvaltıda ister akşam yemeğinde deneyin! Yaptıktan sonra haftalarca bayatlamayacak lavaş tarifi bulundu
Evde pratik ve lezzetli bir lavaş yapmak istiyorsanız müjdeli haberi size veriyoruz. Evde hem pratik hem de yaptıktan sonra haftalarca bayatlamayacak, bu lavaşı dilerseniz kahvaltılarınızda dilerseniz de akşam yemeğinde tüketin. Hem pratik hem de ekonomik olan bu tarifle, evinizde lavaş yapmanın farkını kesinlikle hissedeceksiniz.
Mutfakta yeni bir şeyler denemek istiyorsanız işte ev yapımı lezzetli mi lezzetli lavaş tarifi ortaya çıktı! B Bu basit tarif ile mutfakta harikalar yaratmaya hazır olun. Yaptığınızda parmaklarınızı yiyeceğiniz bayatlamayan lavaş tarifi sayesinde lavaşınızı tüketmeden haftalarca saklayabileceksiniz.
BAYATLAMAYAN LAVAŞ TARİFİ MALZEMELERİ
- 1,5 su bardağı ölçüsünde su
- 2-3 yemek kaşığı ölçüsünde zeytinyağı
- 1,5 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
- 4 - 4,5 su bardağı ölçüsünde un
- Unu derin bir kabın içerisine alın.
- Üzerine zeytinyağı, su ve tuzunuzu ekleyin.
- Yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin
- Hamurunuzu 12 eşit parçaya bölerek elinizle yuvarlayın.
- Her parçayı tava büyüklüğünde güzelce açın.
- Daha sonra yağsız tavada arkalı önlü şekilde pişirin. Herkese afiyet olsun...