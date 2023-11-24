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Bu tarifi ister kahvaltıda ister akşam yemeğinde deneyin! Yaptıktan sonra haftalarca bayatlamayacak lavaş tarifi bulundu

Bu tarifi ister kahvaltıda ister akşam yemeğinde deneyin! Yaptıktan sonra haftalarca bayatlamayacak lavaş tarifi bulundu Evde pratik ve lezzetli bir lavaş yapmak istiyorsanız müjdeli haberi size veriyoruz. Evde hem pratik hem de yaptıktan sonra haftalarca bayatlamayacak, bu lavaşı dilerseniz kahvaltılarınızda dilerseniz de akşam yemeğinde tüketin. Hem pratik hem de ekonomik olan bu tarifle, evinizde lavaş yapmanın farkını kesinlikle hissedeceksiniz.