Misafirleriniz bir porsiyon daha isteyecek! Davet sofralarına yakışır çilekli trileçe tarifi

Yapılışı ne kadar göz korkutsada bu lezzeti tadan bir daha vazgeçemeyecek. Misafirlerin bir tabak daha isteyeceği çilekli trileçe tarifi için merak edilenler ve tüm püf noktalar...



MALZEMELER

Keki için;

5 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sütlü sosu için;

4 su bardağı süt (800 ml)

3 yemek kaşığı toz şeker

200 ml sıvı krema

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Çilek sosu için;

2 su bardağı doğranmış çilek

4 yemek kaşığı toz şeker

1,5 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı su (200 ml)



TARİF

Keki hazırlarken öncelikli olarak kabın içerisinde yumurta, şeker alınarak çırpılır. Yumurta ve şekerin köpük köpük olmasına dikkat edin. Un, kabartma tozu, vanilya eklenerek kabarıklığın gitmemesi için spatula yardımıyla karıştırılır. İşlemin yapılmasıyla beraber kek 170 derecelik önceden ısıtılan fırında pişmeye bırakılır. Fakat 10 dakika sonra derece 150 olarak değişirilir. Bu esnada çileğin sosu hazırlanırken çilek kısmı için uygun sos tavasının içerisine 2 su bardağı çilek ve şeker alınır.

Hazırladığımız nişastalı suyu, çilekli tavaya dökelim ve kıvam alana dek pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra sosu blender yardımıyla pürüzsüz kıvama getirelim. Birkaç dakika daha kaynatma işlemini uyguladıktan sonra, çilek sosu farklı kabın içerisine alınarak soğuması beklenir. Devamında ise trileçenin süt kısmını hazırlarak şerbetine süt, şeker ve sıvı krema ile bir kabın içinde karıştırılır. Fırında toplam 40 dakika pişen kek yağlı kağıt serilen tepside çıkartılarak şerbeti eklenir. sütün hepsi sıcak kekin üzerinde dökülmesiyle çektiğini gördüğünüzde krem şanti sürülerek üzerine çilek sos eklenerek servis edilir. Afiyet olsun.

