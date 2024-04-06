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Bu tariften daha kolayı yok! 10 dakikada hazır şipşak tiramisu tarifi

Bütün püf noktalarıyla dakikalar içinde hazır tiramisu tarifi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 00:20
Bu tariften daha kolayı yok! 10 dakikada hazır şipşak tiramisu tarifi

10 dakika içinde hazır gibi tiramisu yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 DAKİKA İÇİNDE HAZIR TİRAMİSU TARİFİ

Eğer tatlı krizlerine girdiyseniz ve dakikalar içinde tatlı yemek istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! 10 dakikada hazır tiramisu yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; Hazır iki katlı pasta tabanı, 1 yemek kaşığı granül kahve, 1 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tane yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı un, 5 yemek kaşığı toz şeker, 2 su bardağı süt, 200 gram labne peynir, 2 yemek kaşığı kakao. 

dakikalar içinde hazır tiramisu tarifi

Orijinal tiramisu tatlısı mascarpone peyniri ile yapılır ancak bu tarifte labne peynir kullanılıyor. İlk olarak süt, toz şeker, un, yumurta sarısı bir tencerede koyulaşana kadar karıştırılarak pişirilir. Daha sonra soğumaya bırakılır. Sıcak suyun içine granül kahve ve toz şeker eklenerek iyice karıştırılır. Bu karışımla kek tabanı ıslatılır. Soğumaya bırakılan kremaya 200 gram labne peynir eklenir ve bir çarpıcı ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır. Islatılan taban bir borcama alınır ve üstüne kremanın yarısı eklenir. Diğer kat üstüne kapatılır ve bir kere daha kahveli karışımla ıslatılır. Kalan krema da üstüne eklenir ve iyice yayılır. Daha sonra üstüne kakao srepiştirilir ve 1-2 saat buzdolabında bekletildikten sonra servis yapılır. 

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Bu tariften daha kolayı yok! 10 dakikada hazır şipşak tiramisu tarifi

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