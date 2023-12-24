Bu ürünler neredeyse bedava! 29 Aralık'ta BİM'de nöbet başlayacak: Onlarca yeni ürün geliyor

BİM'in 29 Aralık Aktüel Kataloğu, çeşitli ürünlerde cazip indirimleri müjdeleyerek tüketicilere çeşitli alışveriş fırsatları sunuyor. Elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede ürünlerin yer aldığı bu katalog, BİM mağazalarına olan ilgiyi artırıyor. Çocukların kodlama öğrenmelerini destekleyen kitaplar 12,50 TL'den, eğlenceli boyama kitapları 14,50 TL'den satışa sunuluyor. Lisanslı tekli köpük ürünler 7,50 TL, krom renkli balonlar ise 14,50 TL fiyat etiketiyle müşterilere sunulacak. İşte detaylar...





BİM MARKET AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

Ayrıca, ören bayanların ilgisini çekebilecek 3'lü yumak çeşitleri 55 TL'ye, mutfak gereçleri ise 33,50 TL'ye satışa sunulacak. Renkli ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken Colorina cam saklama kabı çeşitleri ise 39,50 TL'ye müşterilere sunulacak.

Bu indirim kataloğu ile BİM, müşterilerine ekonomik ve çeşitli alışveriş seçenekleri sunmayı hedefliyor. Elektronik, oyuncak, mutfak gereçleri gibi geniş bir ürün yelpazesi, tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri alma fırsatını sunuyor. Bu indirimlerle birlikte müşteriler, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda uygun fiyatlarla alışveriş yapmak adına BİM mağazalarını ziyaret etme avantajını değerlendirebilirler. 29 Aralık tarihinde başlayacak olan bu kampanya, tüketicilere ekonomik alışveriş yapma imkanı tanıyarak mağaza ziyaretçilerine çeşitli ürünlerde önemli indirimler sunacak.





BİM'in güncel indirim kataloğu, birbirinden kullanışlı ürünleriyle dikkat çekiyor. İlk sırada Tefal Tava 349 TL, Bonera Fırın Tepsi 299 TL, Wok Tava 329 TL, Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL, Sahan 229 TL ve Chefs Krep Tava 99 TL gibi mutfak eşyaları öne çıkıyor. Ayrıca, ev dekorasyonunu renklendiren Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 23,50 TL, Rakle Mottolu Cam Kupa 26,50 TL ve Benante Kalpli Standlı Porselen Kupa Seti 289 TL gibi ürünler de katalogda yer alıyor. Okyanus Rende ise 75 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Ören Bayan 3'lü Yumak Çeşitleri 55 TL ve Flamlı Eşarp 49,50 TL gibi örgü ürünleriyle öne çıkan katalog, aynı zamanda giyim ürünlerini de içeriyor. Kadın Polar Pijama Takımı 219 TL, Kız Çocuk Polar Pijama Takımı 169 TL, Eros Çocuk Termal Üst İçlik 125 TL ve Eros Çocuk Termal Alt İçlik 125 TL gibi soğuk kış günlerinde sıcak tutacak giyim ürünleri de alışveriş listesinde yer alabilir.

Elektronik kategorisinde LG 55 İnç 4K Smart Nanocell TV 24499 TL, TCL 32 İnç FHD Android Televizyon 5699 TL, Dijitsu 58 İnç UHD Smart Led TV 10999 TL ve Dijitsu 50 İnç UHD Android Led TV 8999 TL gibi TV modelleri indirimde. Casper VIA M35 Cep Telefonu ise 5199 TL fiyatla dikkat çekiyor.

Teknolojik ürünlerin yanı sıra ev eşyaları da indirim kapsamında sunuluyor. Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5999 TL, Kumtel 5.5 Litre Yağsız Air Fryer 1599 TL gibi ürünler de alışveriş listesine eklenebilir.

BİM'in sunduğu bu indirim kataloğuyla tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunuluyor. Elektronikten giyim ve ev eşyalarına kadar birçok kategorideki ürünlerdeki indirimlerle birlikte müşterilere çeşitli seçenekler sunuluyor.