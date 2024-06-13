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Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava kampanyası var! ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK Market'te Babalar Gününe özel indirimler başladı. Ayrıca "bir alana bir bedava" kampanyası da var.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 07:28
Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava kampanyası var! ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Şok Market yepyeni bir indirim kampanyasının düğmesine basarken 12 Haziran 2024 tarihinden itibaren Şok aktüel ürün kataloğunda Babalar Günü indirimleri uygulanacaktır. Şok Market, Babalar Günü kampanyası kapsamında ayrıca "bir alana bir bedava" fırsatı da sunuyor.

Şok'un yeni aktüel ürün kataloğu ve büyük indirim fırsatları 12 Haziran'dan itibaren mağazalarda. Şok Market'te bu hafta görücüye çıkan indirimli ürünlerin arasında Babalar Günü'ne özel yüzlerce farklı kampanya ve özel indirimler de yer alıyor. Şok Market'in yeni kampanyası ``Bir alana bir bedava'' dikkat çekiyor. Peki bu haftanın yeni aktüel kataloğunda neler var? 12 Haziran'daki şok edici yeni ürünler listesi şöyle..

ŞOK 12 HAZİRAN 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

12 Haziran 2024 tarihli Şok aktüel ürün kataloğu tüm seçenekleri sunuyor. Kampanya kataloğunda bahçe lambaları ile aydınlatma ürünlerinden, ev ve elektronik ürünlere, çocuk ve oyuncak ürünlerine kadar pek çok ürün seçeneği sunuluyor. ŞOK'un yeni kampanyasında raflarda yerini alan şu şekilde:

ŞOK 12 HAZİRAN 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 12 HAZİRAN 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 12 HAZİRAN 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 12 HAZİRAN 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 12 HAZİRAN 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 12 HAZİRAN 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 12 HAZİRAN 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 12 HAZİRAN 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

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