Bugün 10 Şubat Kova burcunda Yeni Ay meydana geliyor! İşte Dinçer Güner etkilerini anlattı

KOVA BURCUNDA YENİ AY- BEKLENTİLERİNİZİN DIŞINDA GELİŞMELER YAŞAYACAKSINIZ

10 Şubat günü Kova burcunun 20. Derecesinde bir yeni ay oluşacak. Bu yeni ayda boğa burcundaki Uranüs'ün zorlu bir etkisi varken, castra sabit yıldızı da devrede olacak. Bu yeni ayın hem bireysel hem de dünya genelinde nasıl sonuçlar doğurabileceğine bakalım.

Kova Yeni Ayı'nın bireysel etkileri;

Kova yeni ay dönemleri alışılmışın dışına çıkmamızı, özgürce düşünmemizi ve farklı-sıradışı çözümler bulmamızı sağlayan zamanlardır. Bu dönemde Toplumsal adalet, insan hakları gibi toplumsal konulara daha çok ilgi gösterdiğimiz bir zamandır. Teknolojiye, bilime ve geleceğe yönelik konularda da araştırmalar, yatırımlar, planlar yaptığımız bir zamana işaret eder.

Bu yeni ay dönemi ayrıca arkadaşlık ve sosyal çevrelerle ilgili konularda da yeni ilişkiler kurabilir veya mevcut ilişkilerimizde değişiklikler yapabiliriz. Sosyal çevremizi genişletmek, yeni insanlarla tanışmak veya toplum içinde daha etkin bir rol üstlenmek isteyebiliriz.

Teknolojinin sunduğu her türlü imkandan fazlasıyla faydalanacağımız bir dönem. Özellikle dijital işlerimizi, fikirlerimizi, projelerimizi hayata geçirmek için güzel bir yeni ay. Ya da almak istediğiniz eğitimler varsa da bunun için adımlar atabilirsiniz.

Bu dönem bireysel olmaktan çok içinde bulunduğumuz grupların ve de toplumun yararına kararlar verip eylemlerde bulunabiliriz. Entelektüel anlamda kendimizi geliştirdiğimiz, insan ilişkilerinden çok fikirleri tartıştığımız, önemli fikirler üzerine sohbetler ettiğimiz bir zamandayız.

Özgür olmayı arzuladığımız, kurallarla sınırlandırılmak istemediğimiz bir zamandır. Bu dönemde, toplumun beklentilerine aldırmadan kendi değerlerimiz ve inançlarımız doğrultusunda hareket etmek isteyebiliriz. Hayatımızda köklü değişiklikler yapmak için çok uygun bir zaman olabilir. Bu tarzımızda olur, fikirlerimizde olur, iş yapış şeklimizde de olabilir.

Bu yeni ayın ana aktörü Boğa burcunda ilerleyen Uranüs olacak. Maddi konular, konfor alanı ve güvenlik duygusu üzerinde ani ve beklenmedik değişiklikler yaratabilir. Bu dönemde, özgürlük ve bağımsızlık arayışımız yükselebilir. Ancak, bu arayış maddi güvenlik, ilişkiler veya kariyer gibi alanlarda beklenmedik gerginliklere neden olabilir. Değişimlere karşı koymak yerine, onları kabul etmek ve uyum sağlamak, adapte olmak daha akıllıca olacaktır. Yeniliklere açık olmak ve beklenmedik durumlar karşısında yaratıcı çözümler üretmek gerekebilir.

Kişisel değerlerin ve inançların sorgulandığı bir zaman olabilir. Hayatında neyin gerçekten önemli olduğunu düşünmek ve belki de bazı eski düşünce veya yaşam tarzlarını terk etmek için iyi bir zaman olabilir. Bu dönem tahammül seviyemiz düşük olabilir ve isyan etmeye çok daha meyilli olabiliriz. Beklenmedik finansal kayıplar, harcamalar bütçemizi altüst edebilir.

Sağlık olarak ise; Kova burcu bedenimizde; dolaşım sistem, kalp, tansiyon sorunlarını temsil eder. Bu konulara ekstra dikkat etmekte yarar var. 20 derece Kova bel bölgesine işaret etmekte, belimizi zorlayacak hareketlerden uzak durmak yerinde olacaktır.

Kova Yeni Ayı'nın Dünya açısından etkileri;

Kova burcunun dünya astrolojisinde anlamı; bilimsel gelişmeler, insan hakları, farklı- sıra dışı, marjinal kişiler, azınlıklar, uzay ve astroloji ile ilgili konular, havayolları, uçaklar, fırtına ve kasırgalar, büyük teknolojik alt yapılar, yeni icatlar ile ilgilidir. Teknoloji ve bilim alanlarında da yenilikler ve ilerlemeler görülebilir. Özellikle internet, yapay zeka ve uzay teknolojisi gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanabilir.

Uranüs, ekonomik ve toplumsal sistemlerde beklenmeyen ve ani değişimlere neden olacak bir gezegendir. Finansal piyasaların sarsıldığı, ekonomik krizlerin veya kaynak sorunlarının ortaya çıktığı, isyanların, ayaklanmaların, uçak kazalarının yaşandığı bir dönem bizi bekliyor. İnsanlar, çevre, eşitlik, özgürlük, insan hakları gibi konularda daha sesli ve aktif olmak isteyebilirler.

Uzayın Sırları ve Yeni Teknolojiler

Uranüs'ün etkisiyle uzayla ilgili yeni keşifler yapılabilir. İnsanlığın yararına olacak sağlık alanındaki yeni teknolojik gelişmeler de gündeme gelebilir. Bu dönemde ilgi alanları, yaşam tarzları, hayat felsefeleri, cinsel kimlikleri, dünya görüşleri farklı olan kişiler, marjinal kişiler öne çıkabilir.

Kripto Para ve Finansal Skandallar

Uranüs'ün etkisiyle finansal skandallar ve sürpriz gelişmeler de yaşanabilir. Özellikle kripto para piyasasıyla ilgili şok edici haberler duyabiliriz. Kripto paraların değerleri artabilir veya düşebilir, yeni kripto paralar ortaya çıkabilir veya yasaklanabilir, kripto para borsaları çökebilir veya hacklenebilir.

Castra Yıldızı ve Doğal Afetler

Bu yeni ayda Castra sabit yıldızı da etkili olacak. Bu yıldız, Latincede askeri kamp veya kale anlamına gelir. Bu yıldızın iklim ve siyasi gelenekler üzerinde büyük bir etkisi vardır. Yeni ay ile birlikte, ani ve şaşırtıcı hava olayları, depremler, siyasi alanda büyük skandallar, değişiklikler ve ayaklanmalar meydana gelebilir. Bu yıldız ayrıca denizlerde büyük fırtınalara da neden olabilir.