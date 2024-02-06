Bugün Kandil mi? 6 Şubat 2024 hangi Kandil?

Bugün Kandil mi? 6 Şubat hangi Kandil? Diyanet 2024 Kandil günleri listesini yayınladı

Kandil günleri, sosyal medyada gündem olan paylaşımlar sonrasında merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı, yıl boyunca kutlanacak olan kandil günlerinin tarihlerini resmi web sitesinden duyurdu. Peki, bugün kandil mi, 6 Şubat hangi kandil?

Üç Aylar 12 Ocak'ta Başladı

İslam dünyasında her yıl büyük bir coşkuyla karşılanan recep, şaban ve ramazan aylarını içeren üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başladı. Müslümanlara dini duygu ve ibadet ağırlıklı bir şekilde günlük yaşamlarını gözden geçirme, yenileme ve geliştirme imkanı veren aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi mübarek geceler bulunuyor. Miraç Kandili'nde yapılması gerekilen ibadetler için tıklayın.

Regaip Kandili 11 Ocak'ta Kutlandı

11 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili kutlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" web adresinde yer alan bilgiye göre, yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili, bu yıl şubat ayına rastlıyor.

6 Şubat Miraç Kandili

6 Şubat tarihinde idrak edilecek olan Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'ın katına çıktığı gece olarak kabul ediliyor. Miraç Kandili'nin ardından 24 Şubat tarihinde "ramazanın habercisi" Berat Kandili kutlanacak ve Müslümanlar tarafından "on bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.

Kadir Gecesi 5 Nisan'da, Ramazan Bayramı 10 Nisan'da

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu vurgulanan Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da kutlanacak ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'na ulaşacak.