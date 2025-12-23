DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,72 -0,71%
ALTIN
6.175,14 -1,17%
BITCOIN
3.756.669,72 0,75%

Buharkent'te İlek Bahçesi 2. Etap'ta Altyapı Çalışmaları Sürüyor

Buharkent'te Feslek Mahallesi'nde yürütülen 2. Etap İlek Bahçesi Projesi'nin altyapı çalışmaları devam ediyor; Başkan Mehmet Erol sahada inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:10
Buharkent'te İlek Bahçesi 2. Etap'ta Altyapı Çalışmaları Sürüyor

Buharkent'te İlek Bahçesi 2. Etap'ta Altyapı Çalışmaları Sürüyor

Buharkent Belediyesi tarafından Feslek Mahallesinde hayata geçirilecek 2. Etap İlek Bahçesi Projesinde altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Mehmet Erol sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

İnceleme ve hedefler

Yürütülen altyapı sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor. Proje kapsamında fidanların hazır hale getirilerek üretime kazandırılması planlanırken, amaç ilçenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan incirin rekolte ve kalitesini artırmak olarak ifade ediliyor.

Başkan Erol konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "Feslek Mahallemizde hayata geçireceğimiz 2. Etap İlek Bahçesi projemizde altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Sahada devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimizden bilgi aldık. Hızla devam eden altyapı sürecini en kısa sürede tamamlayarak, fidanlarımızı da hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Tarımsal üretimi güçlendiren, incir rekoltesi ve kalitesini artıracak bu değerli yatırımı Buharkent’imize kazandırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz"

Başkan Erol, projenin Buharkent tarımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

BUHARKENT BELEDİYESİ TARAFINDAN FESLEK MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLECEK 2. ETAP İLEK BAHÇESİ...

BUHARKENT BELEDİYESİ TARAFINDAN FESLEK MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLECEK 2. ETAP İLEK BAHÇESİ PROJESİ’NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDERKEN, BAŞKAN MEHMET EROL SAHADAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

BUHARKENT BELEDİYESİ TARAFINDAN FESLEK MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLECEK 2. ETAP İLEK BAHÇESİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salihli Kurttutan'da HİS Göleti: Hayvanlara Su, Yangına Hazırlık
2
Kapalı Çarşı’da Harput Musikisiyle Nostalji Canlanıyor
3
ETÜ, YÖK 2025 Raporunda İstikrarlı Yükselişini Sürdürüyor
4
Kızılay Muş Şubesi: Günlük Bin Kişiye Üç Çeşit Sıcak Yemek
5
Eskişehir'de Erenköy Mahallesi'ne Fırın Evi — İnönü Belediyesi'nden Yeni Proje
6
ES-UDER: Eskişehir'de 55 Ülkeden Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu
7
Melikgazi Belediyesi 2025'te 130 bin ton asfaltla 80 km yol tamamladı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi