Buharkent'te İlek Bahçesi 2. Etap'ta Altyapı Çalışmaları Sürüyor

Buharkent Belediyesi tarafından Feslek Mahallesinde hayata geçirilecek 2. Etap İlek Bahçesi Projesinde altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Mehmet Erol sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

İnceleme ve hedefler

Yürütülen altyapı sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor. Proje kapsamında fidanların hazır hale getirilerek üretime kazandırılması planlanırken, amaç ilçenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan incirin rekolte ve kalitesini artırmak olarak ifade ediliyor.

Başkan Erol konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "Feslek Mahallemizde hayata geçireceğimiz 2. Etap İlek Bahçesi projemizde altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Sahada devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimizden bilgi aldık. Hızla devam eden altyapı sürecini en kısa sürede tamamlayarak, fidanlarımızı da hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Tarımsal üretimi güçlendiren, incir rekoltesi ve kalitesini artıracak bu değerli yatırımı Buharkent’imize kazandırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz"

Başkan Erol, projenin Buharkent tarımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

