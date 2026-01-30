Buldan’da Fırtına: Çam ve Kavak Ağaçları Yolu Kapattı

Buldan’da fırtına yolu kapattı: Çam ve kavak ağaçları devrildi

Olayın detayları

Denizli’nin Buldan ilçesi Tekke Bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgâr ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Aşırı rüzgârın etkisiyle devrilen çam ve kavak ağaçları yolu tamamen kapatarak ulaşımı durma noktasına getirdi.

Yolun kapanması üzerine bölgedeki vatandaşlar kendi imkânlarıyla ağaçları kaldırmak için seferber oldu ve yoğun çaba harcadı.

Yapılan çalışmalar sonucu yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

