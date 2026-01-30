Buldan’da Fırtına: Çam ve Kavak Ağaçları Yolu Kapattı

Buldan’da şiddetli fırtına Tekke Bölgesi’nde çam ve kavak ağaçlarını devirdi; vatandaşlar yolu açtı, herhangi bir can kaybı olmadı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:03
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:03
Buldan’da Fırtına: Çam ve Kavak Ağaçları Yolu Kapattı

Buldan’da fırtına yolu kapattı: Çam ve kavak ağaçları devrildi

Olayın detayları

Denizli’nin Buldan ilçesi Tekke Bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgâr ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Aşırı rüzgârın etkisiyle devrilen çam ve kavak ağaçları yolu tamamen kapatarak ulaşımı durma noktasına getirdi.

Yolun kapanması üzerine bölgedeki vatandaşlar kendi imkânlarıyla ağaçları kaldırmak için seferber oldu ve yoğun çaba harcadı.

Yapılan çalışmalar sonucu yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

