Bunu yapan ehliyet sahipleri hapı yuttu! Anında 20 bin TL ceza kesiliyor

Herkes bu cezalardan sonra trafik kurallarına daha fazla uyacak! 20 bin TL'ye yükseldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRAFİK CEZALARI YÜKSELİYOR

Trafik cezalarının 2024 senesi tutarları belli oldu. Hız sınırını aşma, kırmızı ışık, kemer ve alkollü araç kullanma cezaları yükseldi. Sürücülere uygulanacak ceza tutarları şu şekilde belirlendi;





-Kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL

-Hız sınırını yüzde 10-30 arasında aşma cezası 951 TL

-Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma cezası 4 bin 64 TL

-Alkollü araç kullanırken ilk yakalanma cezası 4 bin 64 TL

-Ehliyetsiz araç kullanma cezası 8 bin 90 TL

-Drift atma cezası 20 bin 342 TL olarak uygulanacak.