Burçlara göre bakım önerisi! Şifreyi bilen güzelleşiyor

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BURÇLARA UYGUN BAKIM ÖNERİLERİ

Astrolojiye uygun şekilde bakım yapmak istiyorsanız astrolojinin şifrelerini bilmeniz çok önemlidir. Güneş burcunun fiziksel olarak iyi yaşanması için gerekli ihtiyaçlar, öz ve çocukluk ihtiyaçlarını belirtir. Yükselen burç ise iyi olmak için ihtiyaç duyulan şeyler, yetişkin ihtiyaçlar, gelişim yolu olarak tanımlanır. Ay burcu ise hayatı nasıl gördüğünüz, özlem duyduğunuz şeyler ve yanılsamalarınızdır. Venüs burcu ise bağlanma ve şefkat ihtiyaçlarıyla aşk dili olarak bilinir. Merkür burcu iletişim tarzı ve ilişkilere bakış açınızı gösterir.





Burçlarınızdaki bu şifreleri öğrendikten sonra sağlıklı bir hayata adım atmanız daha kolay olacaktır. İşiniz, eviniz ve ilişkiniz astrolojik şifrelere göre sağlıklı şekilde düzenlenebilir. Sağlıklı yaşamak için genel olarak güneş burcu akla geliyor ancak sağlıklı yaşam tarzı için rutin oluşturulması önemlidir. Toprak burçları çay içmek, yürümek, evcil hayvanla vakit geçirmek, masaj yaptırmak gibi yaşam uygulamalarını rutin haline getirebilir. Toprak burçları acele etmekten, stresli yaşamdan ve sürekli hareket halinde olarak sık seyahat etmekten vazgeçmelidir. Su burçları tefekkür, dua etmek, uzun banyolar, su kütlelerine dalma gibi uygulamaları rutin haline getirebilir. Duygularınızı işlemek için zaman ayırmak önemli bir şifredir. Geçersiz düşmanlık olan ortamlardan kaçınmanız, yoğun aktivitelerden vazgeçmeniz gerekir ve su burçları uykusuzluktan etkilenen burçların başında su burçları gelir.