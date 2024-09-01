Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Burdur'un Tefenni İlçesinde Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme

Tefenni'de yüzyıllardır süregelen sudan koyun geçirme geleneği, yerel halkın katılımıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:16
Burdur'un Tefenni İlçesinde Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme

Burdur'un Tefenni İlçesinde Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme

Burdur'un Tefenni ilçesinde, yüzyıllardır süregelen sudan koyun geçirme geleneği, Hasanpaşa köyünde yaşatılmaya devam ediyor. Bu gelenek, "Yünüm Böğet" adıyla anılıyor ve 7 asrı aşkın bir süredir uygulanıyor.

Baharın Coşkusuyla Geleneksel Etkinlik

Yaz aylarında yayla hayatı süren çobanlar, sabah ilk ışıklarıyla beraber koyunlarını sudan geçiriyor. Sürü lideri koçlar ve "elcik" olarak bilinen koyunlar, özel olarak boyanarak bu etkinliğe hazırlanıyor.

Çobanların Gösterisi

Çobanlar, sürülerinin önünde nehirden geçerken ıslık ve çeşitli sesler çıkararak koyunlarını suya yönlendiriyor. Tefenni'nin yerel halkı, Yörük kültürünün bu eşsiz örneğini büyük bir ilgiyle izliyor.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, bu geleneği gelecek nesillere aktarmayı kendilerine bir görev edindiklerini belirterek, "Geleneksel yıkama etkinliğini bir şenlik havasında yapıyoruz. Çobanın suya girmesi, koyunun onu takip etmesi arasındaki duygusal bağı temsil ediyor," dedi.

Muhtarın Hedefi Uluslararası Boyut

Hasanpaşa köyü muhtarı Mehmet Özkol ise, önümüzdeki yıllarda bu geleneği daha büyük bir organizasyonla uluslararası düzeye taşımayı düşündüklerini vurguladı.

Köy Sakinlerinin Düşünceleri

Köy sakinlerinden Cuma Çömek, Hasanpaşa'nın tarih boyunca hayvancılığın merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Koyunun yünü yıkandıktan sonra kırpılır, tertemiz olur. Yünüm Böğet geleneği de bu amaca hizmet ediyor," şeklinde konuştu.

Geleneksel Duygular

68 yaşındaki çoban Bekir Özkol, geleneğin heyecanını yeniden yaşamak için gençliğine dönmek istediğini ifade ederek, koyunların suya indiğinde duygulardan nasıl etkilendiğini dile getirdi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet"...

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar