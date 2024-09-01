Burdur'un Tefenni İlçesinde Asırlık Gelenek: Sudan Koyun Geçirme

Burdur'un Tefenni ilçesinde, yüzyıllardır süregelen sudan koyun geçirme geleneği, Hasanpaşa köyünde yaşatılmaya devam ediyor. Bu gelenek, "Yünüm Böğet" adıyla anılıyor ve 7 asrı aşkın bir süredir uygulanıyor.

Baharın Coşkusuyla Geleneksel Etkinlik

Yaz aylarında yayla hayatı süren çobanlar, sabah ilk ışıklarıyla beraber koyunlarını sudan geçiriyor. Sürü lideri koçlar ve "elcik" olarak bilinen koyunlar, özel olarak boyanarak bu etkinliğe hazırlanıyor.

Çobanların Gösterisi

Çobanlar, sürülerinin önünde nehirden geçerken ıslık ve çeşitli sesler çıkararak koyunlarını suya yönlendiriyor. Tefenni'nin yerel halkı, Yörük kültürünün bu eşsiz örneğini büyük bir ilgiyle izliyor.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, bu geleneği gelecek nesillere aktarmayı kendilerine bir görev edindiklerini belirterek, "Geleneksel yıkama etkinliğini bir şenlik havasında yapıyoruz. Çobanın suya girmesi, koyunun onu takip etmesi arasındaki duygusal bağı temsil ediyor," dedi.

Muhtarın Hedefi Uluslararası Boyut

Hasanpaşa köyü muhtarı Mehmet Özkol ise, önümüzdeki yıllarda bu geleneği daha büyük bir organizasyonla uluslararası düzeye taşımayı düşündüklerini vurguladı.

Köy Sakinlerinin Düşünceleri

Köy sakinlerinden Cuma Çömek, Hasanpaşa'nın tarih boyunca hayvancılığın merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Koyunun yünü yıkandıktan sonra kırpılır, tertemiz olur. Yünüm Böğet geleneği de bu amaca hizmet ediyor," şeklinde konuştu.

Geleneksel Duygular

68 yaşındaki çoban Bekir Özkol, geleneğin heyecanını yeniden yaşamak için gençliğine dönmek istediğini ifade ederek, koyunların suya indiğinde duygulardan nasıl etkilendiğini dile getirdi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan Yörük kültürü geleneğinde, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.