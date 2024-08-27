Burgan Bank Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı! 48 Farklı Pozisyonda İş İlanları ve Başvuru Detayları

Burgan Bank 2024 Yılı Personel Alımı İlanları Yayımlandı

Burgan Bank, Türkiye'nin önde gelen finans kurumlarından biri olarak, 2024 yılında genişleyen kadrosunu güçlendirmek amacıyla 48 farklı pozisyonda personel alımı yapacağını duyurdu. Bankanın insan kaynakları departmanı tarafından yapılan açıklamada, başvuru süreçlerinin detayları, aranan nitelikler ve diğer önemli bilgiler paylaşıldı. Bu haberimizde, Burgan Bank'ın iş ilanlarına dair tüm ayrıntıları bulabilir ve başvuru süreci hakkında bilgi edinebilirsiniz.

BURGAN BANK PERSONEL ALIMI SÜRECİ BAŞLADI

Burgan Bank, iş gücünü genişletme ve yetenekli bireyleri bünyesine katma hedefi doğrultusunda 2024 yılı için personel alım sürecini başlattı. Bu süreç, bankanın kurumsal değerlerine uygun adayların seçilmesi amacıyla titizlikle yürütülmektedir. İşe alım süreci genel olarak şu aşamalardan oluşmaktadır:

İLAN VE BAŞVURU

Burgan Bank, 2024 yılı personel alımı için pozisyonlara ilişkin ilanlarını resmi web sitesinde, iş ilanı platformlarında ve kariyer sitelerinde yayımlamıştır. İlgilenen adaylar, başvuru süreleri içinde gerekli belgeleri tamamlayarak online başvuru yapabilirler. Başvuruların tamamlanması için adayların önceden belirlenen kriterlere uyması gerekmektedir.

ÖN ELEME

Başvuru sürecinde toplanan bilgiler doğrultusunda, uygun görülen adaylar ön eleme aşamasına davet edilir. Bu aşama, adayların özgeçmişlerinin incelenmesi, yetenek testlerinin uygulanması ve gerektiğinde ön mülakat yapılmasını içerir. Bu süreç, bankanın ihtiyaçlarına en uygun adayların belirlenmesi için önem taşır.

MÜLAKATLAR

Ön eleme aşamasını başarıyla geçen adaylar, Burgan Bank yetkilileri ile yüz yüze veya online mülakatlar gerçekleştirir. Mülakatlar, adayların kişilik özelliklerini, iş deneyimlerini ve pozisyonla uyumlarını değerlendirmeye odaklanır. Ayrıca, adayların teknik bilgi ve becerileri, problem çözme yetenekleri ve bankanın değerlerine uygunluğu da bu aşamada göz önünde bulundurulur.

DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Burgan Bank, belirli pozisyonlar için daha ileri bir değerlendirme aşaması olarak Değerlendirme Merkezi uygulamasını devreye alabilir. Bu aşama, adayların grup çalışmaları, simülasyonlar veya sunumlar gibi farklı yöntemlerle değerlendirilmesini içerir. Bu sayede, adayların takım çalışması yetenekleri, liderlik potansiyelleri ve iletişim becerileri gibi yönleri daha detaylı incelenir.

REFERANS KONTROLÜ VE SÖZLEŞME TEKLİFİ

Mülakatları başarıyla tamamlayan adaylar için son aşama referans kontrolüdür. Burgan Bank, adayların önceki iş yerlerindeki performanslarını değerlendirmek için referanslarını titizlikle inceler. Referansları olumlu sonuçlanan adaylara iş teklifi yapılır ve sözleşme imzalanarak banka bünyesine katılımları sağlanır.

BURGAN BANK HANGİ POZİSYONLARDA PERSONEL ALACAK?

Burgan Bank, 2024 yılı için yayımladığı ilanlarla Türkiye genelinde farklı şehirlerde 48 farklı pozisyonda personel alımı gerçekleştirecek. Bankanın ihtiyacı olan çeşitli pozisyonlar ve bu pozisyonlara başvuru koşulları şu şekildedir:

Dijital Edinim Müşteri Temsilcisi (Görüntülü)

Maslak Ticari Şube Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

Ataşehir Finans Merkezi Şube Operasyon Yetkilisi

Burgan Yatırım Araştırma Uzmanı

Genel Müdür Yardımcısı Şoförü

İnsan Kaynakları Destek Hizmet Görevlisi

Bilgi Teknolojileri Portföy Yöneticisi

Dijital Satış Temsilcisi-İzmir

Dijital Bankacılık Inbound Müşteri Temsilcisi (Ankara)

İstanbul Anadolu-Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi

Dış Ticaret Operasyonları Yöneticisi

Bu pozisyonlar arasında dijital bankacılık, operasyon yönetimi, insan kaynakları, portföy yönetimi gibi birçok alan yer almaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burgan Bank, personel alımında her pozisyon için belirli nitelikler ve şartlar aramaktadır. Genel olarak aranan şartlar şunlardır:

EĞİTİM ŞARTI

Başvuru yapacak adaylar için en az lise mezunu olma şartı bulunmaktadır. Ancak bazı pozisyonlar için lisans veya yüksek lisans derecesi talep edilebilir. Özellikle bankacılık, işletme, ekonomi gibi ilgili alanlarda eğitim almış adaylar öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

DENEYİM ŞARTI

İlgili pozisyonlar için iş deneyimi şartı aranabilir. Bazı pozisyonlar yeni mezunlara uygunken, bazıları içinse belirli bir süre deneyim gerekmektedir. Örneğin, Şube Gişe Yetkilisi pozisyonu için en az 1 yıl deneyim aranırken, Genel Müdür Yardımcısı Şoförü pozisyonunda en az 5 yıl sürücü deneyimi talep edilmektedir.

TEKNİK YETKİNLİKLER ŞARTI

Bankacılık sektörüne özgü yazılım ve programları kullanabilme, finansal analiz yapabilme gibi teknik beceriler de bazı pozisyonlar için aranan şartlar arasındadır. Özellikle bilgi teknolojileri ve dijital bankacılık pozisyonlarında bu beceriler ön plandadır.

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ ŞARTI

Bankacılık sektöründe müşteri ilişkileri son derece önemlidir. Bu nedenle, etkili iletişim becerileri, takım çalışması yeteneği ve müşteri odaklılık, Burgan Bank tarafından değerlendirilen önemli kriterlerdendir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Burgan Bank, 2024 yılı personel alımı için başvuru sürecini başlatmıştır. Adaylar, iş ilanlarının yayımlanmasıyla birlikte başvurularını online olarak yapabilirler. Başvurular için son tarih ilan edilen süre içinde olup, adayların başvuru ekranına kariyer.net üzerinden ulaşmaları mümkündür. Başvuru yapacak adaylar, istenen belgeleri eksiksiz tamamlayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvuru Ekranı: Burgan Bank Kariyer

Burgan Bank’ın 2024 yılı personel alım süreci, bankacılık kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. İlgilenen adayların başvurularını zaman kaybetmeden yapmaları önerilir.