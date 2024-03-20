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Büro memuru alımı duyuruldu! Sınav şartı aranmayacak: İŞKUR şartları açıkladı

Türkiye geneline büro memuru alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 13:53
Büro memuru alımı duyuruldu! Sınav şartı aranmayacak: İŞKUR şartları açıkladı

Büro memuru alımları başladı! Başvuru şartları tek tek açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜRO MEMURU ALIMLARI BAŞLADI

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan açık iş ilanları yakından takip ediliyor. İŞKUR tarafından yapılan son duyuruya göre Türkiye genelinde toplam 1227 büro memuru alımı yapılacak. Adayların en az lise mezunu olması şartı aranacak. Başvuru yapacak adayların lise veya üniversite mezunu olması, MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmesi, iletişim kabiliyetinin güçlü olması, 

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öğrenmeye açık ve istekli olunması, esnek çalışma saatlerin uyum sağlanması, dış görünüşüne özen göstermesi, güler yüzlü olması ve iş yerini iyi şekilde yapması şartlarını taşıması gerekiyor. Alımlar Antalya, Konya, İstanbul, Kayseri, Van, İzmir, Afyonkarahisar, Muğla, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, Amasya, Bursa, Edirne, Kocaeli, Aksaray, Düzce, Manisa illerinde yapılacak. Açık iş ilanları ile ilgili detaylı bilgileri İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilir ve başvurularınızı da İŞKUR internet sitesine giriş yaptıktan sonra oluşturabilirsiniz. 

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