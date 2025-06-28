Bursa'da 'Adil-i Mutlak' Hat Sergisi Ziyaretçileri Bekliyor

Bursa'da düzenlenen 'Adil-i Mutlak' hat sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen bu festival, Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Tekstil Sanayi Müzesi'nde açıldı. Albayrak Grubu'nun sanatı, dünya üzerindeki savaşlar ve kaoslara karşı bir farkındalık oluşturma amacıyla gerçekleştirdiği bu sergi, ziyaretçileri etkilemeyi hedefliyor.

Albayrak Grubu, 11 yıldır geleneksel olarak sürdürdüğü hat sergisinde bu yıl adalet temasını merkezine aldı. Kur'an-ı Kerim'de adaletle ilgili ayetleri yorumlayan 13 hattatın eserleri, sergi içerisinde 13 özgün eser ile temsil ediliyor. Bu eserler, farklı üslup ve tekniklerle kaleme alınarak, adalet kavramını yalnızca bir metin olarak değil, aynı zamanda estetik, sabır ve maneviyatla yoğrulmuş bir düşünce biçimi olarak sanatseverlere sunuyor.

Serginin açılışı, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve birçok değerli misafir açılışta yer aldı.

Bu eşsiz sergi, 8 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. Sanatın ve adaletin buluştuğu bu etkinlik, herkesi bekliyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da "Adil-i Mutlak" hat sergisi açıldı. Serginin açılışına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 4), Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz (sağda), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sol 3), Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü (sağ 3) ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan (sol 2) katıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da "Adil-i Mutlak" hat sergisi açıldı. Serginin açılışına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 4), Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz (sağda), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sol 3), Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü (sağ 3) ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan (sol 2) katıldı.