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Bursa'da Coşkulu 'Solistler Geçidi' Konseri Gerçekleşti

Bursa'da düzenlenen 'Solistler Geçidi' konserinde Türk sanat müziğinin seçkin eserleri seslendirildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 22:42
Bursa'da Coşkulu 'Solistler Geçidi' Konseri Gerçekleşti

Bursa'da Coşkulu 'Solistler Geçidi' Konseri Gerçekleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, 'Solistler Geçidi' konseri ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konser, Tayyare Kültür Merkezi'nde, ünlü şef Gökhan Kiviz yönetiminde gerçekleştirildi.

Zengin Repertuvar ve Duygu Dolu Performanslar

Konsere damgasını vuran solistler, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu. Performansları arasında 'Bir Garip Yolcuyum', 'Sultanım' ve 'Başka Ocaklar' gibi eserler dikkat çekti. Ayrıca, sanatçı Müge Alpay, konserin sonunda sergilediği keman performansı ile katılımcılardan tam not aldı.

Alkışlar Kansere Eşlik Etti

Esasen, konserin sonunda orkestra, solistler ve şef, izleyicilerin yoğun alkışları ile uzun süre sahnede kaldı. Buradan alınan enerji, müzikseverlerin yüzlerinde bir gülümseme bırakırken, bu tür etkinliklerin Bursa kültür hayatına katkının büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi"...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi" konseri düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi"...

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi" konseri düzenledi.

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