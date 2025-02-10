Bursa'da Heyecan Dolu 'Zonguldak Hasret Gecesi' Konseri

Bursa'da 'Zonguldak Hasret Gecesi' Coşkusu

Bursa'da Zonguldak Dernekleri Federasyonu ve Bursa Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen 'Zonguldak Hasret Gecesi', Bursalı vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Etkinlik Detayları

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Madenci Korosu'nu şef Dursun Nazlı yönetti. Gecede, koro ve solistler, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Unutulmaz Performans

Etkinlikte, 'Su Sızıyor', 'Mavi Boncuk' ve 'Minnet Eylemem' gibi klasik eserler seslendirildi. Konserin sonunda, koro ve orkestranın performansı için katılımcılar dakikalarca alkışladı. Bu özel gece, Zonguldak kültürünü yaşatmak ve duygu dolu anlar paylaşmak adına önemli bir etkinlik oldu.

Zonguldak Dernekleri Federasyonu ve Bursa Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen "Zonguldak Hasret Gecesi"ne Bursalı vatandaşlar ilgi gösterdi. Etkinlikte Madenci Korosu sahne aldı.

Zonguldak Dernekleri Federasyonu ve Bursa Zonguldaklılar Derneği tarafından organize edilen "Zonguldak Hasret Gecesi"ne Bursalı vatandaşlar ilgi gösterdi. Etkinlikte Madenci Korosu sahne aldı.