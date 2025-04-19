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Bursa'da Otizm Farkındalık Konseri Gerçekleşti

Bursa'da düzenlenen Otizm Farkındalık Konseri, Türk sanat müziğiyle desteklendi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 03:20
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 03:20
Bursa'da Otizm Farkındalık Konseri Gerçekleşti

Bursa'da Otizm Farkındalık Konseri Düzenlendi

Bursa, Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu ile Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Otizm Farkındalık Konseri", müzikseverlere farklı bir deneyim sundu.

Türk Sanat Müziği Eşliğinde Farkındalık

Konseri, ünlü şef Hilmi Bozdemir yönetti. Gecede sahne alan solistler ve koro, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini hayranlarıyla buluşturdu. "Yeşil Ördek", "Kum Gibi", ve "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" gibi parçalar, dinleyiciler tarafından zaman zaman coşkuyla söylendi.

Bu özel gece, otizm farkındalığını artırmak ve destek olan herkese teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da, Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu ile Bursa Otizm Derneği...

Bursa'da, Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu ile Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle "Otizm Farkındalık Konseri" düzenlendi.

Bursa'da, Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu ile Bursa Otizm Derneği...

Bursa'da, Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu ile Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle "Otizm Farkındalık Konseri" düzenlendi.

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