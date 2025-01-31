Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan 'Mağara Kadını' Prömiyeri

Bursa Devlet Tiyatrosu, 'Mağara Kadını' adlı oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Emma Peirson tarafından kaleme alınan ve Nazlı Gözde Yolcu tarafından Türkçe'ye çevrilen bu eser, mağara devrinden günümüze kadar olan kadın ve erkek ilişkilerinin evrimini, eğlenceli ve mizahi bir dille izleyiciye sunuyor.

Yönetmen ve Ekip

Oyun, Elif Erdal yönetmenliğinde sahne alırken, Ecehan Şarman Çetinkaya başrolde yer alıyor. Nur Sinem Mete dekor ve kostüm tasarımına, Akın Yılmaz ışık tasarımına, Çelik Kasapoğlu müziklerine, İzmir Tenim ise dans ve hareket düzenine katkıda bulunuyor.

Oyun Detayları

'Mağara Kadını', Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Bu keyifli oyunu kaçırmamak için seanslarını takip edin!