Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Yeni Yetenekler: 50 Yıllık Kurs Mezunları

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Yeni Yetenekler

Bursa Devlet Tiyatrosu, 1971 yılından bu yana başarıyla devam eden Feraizcizade Mehmed Şakir Efendi Gençlik Kursu'nda bu yılki mezunlarını görmekten gurur duyuyor. Bu yıl, 2024-2025 eğitim dönemini başarıyla tamamlayan genç yetenekler, sertifikalarını Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde gerçekleştirilen özel bir törenle aldı.

Mezuniyet Töreni ve Performans

Tören sırasında, mezun öğrenciler, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Kerim Çağrı Zora'nın yönetiminde, dünyaca ünlü yazar Bertolt Brecht'in kaleme aldığı 'Kafkas Tebeşir Dairesi' adlı eseri sahnelediler. Bu etkileyici performans, salonu dolduran izleyiciler ve tiyatroseverlerden tam puan aldı.

İzleyici İlgisi

Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'ndeki bu özel etkinliğe, Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz, sanatçılar, tiyatroseverler ve kursiyerlerin aileleri katıldı. Genç oyuncuların yetenekleri ve sergiledikleri performansa, izleyicilerden büyük bir beğeni ve takdir geldi.

Bursa Devlet Tiyatrosu, yaratıcı genç yetenekleri sahne sanatıyla buluşturarak, tiyatronun geleceğine ışık tutmaya devam ediyor.

Bursa Devlet Tiyatrosunun 1971 yılından bu yana aralıksız düzenlediği Feraizcizade Mehmed Şakir Efendi Gençlik Kursu, bu yılki mezunlarını verdi. Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, mezun olan öğrenciler tarafından, yönetmenliğini Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Kerim Çağrı Zora'nın üstlendiği, Bertolt Brecht'in kaleme aldığı "Kafkas Tebeşir Dairesi" adlı oyun sahnelendi.

Bursa Devlet Tiyatrosunun 1971 yılından bu yana aralıksız düzenlediği Feraizcizade Mehmed Şakir Efendi Gençlik Kursu, bu yılki mezunlarını verdi. Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, mezun olan öğrenciler tarafından, yönetmenliğini Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Kerim Çağrı Zora'nın üstlendiği, Bertolt Brecht'in kaleme aldığı "Kafkas Tebeşir Dairesi" adlı oyun sahnelendi.