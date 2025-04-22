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Bursa Oda Orkestrası'ndan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

Bursa Oda Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir konser düzenledi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 02:47
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 02:47
Bursa Oda Orkestrası'ndan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

Bursa Oda Orkestrası'ndan Coşkulu Konser

Bursa Oda Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla anlam dolu bir konser düzenledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile gerçekleştirilen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri çerçevesinde, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Genç Yetenekler Sahnedeydi

Şef Elif Ceyda Sert yönetimindeki konserde, genç müzisyenler de performans sergiledi. Seçmelerle belirlenen yetenekler Cemre Ada Özkaya, Arda Çaşka, Aslı Günay, Nil Ünan ve Raha Farmani hem orkestra ile birlikte sahne alarak müzikseverlerin beğenisini topladı.

Klasik Müzik Eserleri Dinleyicileri Büyüledi

Konserde, Bursa Oda Orkestrası tarafından sevilen klasik müzik eserleri icra edildi. Dinleyiciler, sağlık önlemleri alınarak düzenlenen bu özel etkinlikte, müziğin ve sanatın keyfini doyasıya yaşadılar.

Bursa Oda Orkestrası tarafından "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konseri düzenlendi.

Bursa Oda Orkestrası tarafından "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konseri düzenlendi.

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