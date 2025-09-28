Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali Sona Erdi

Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, "Rota Yeniden Oluşturuluyor" temasıyla 3 gün sürdü; atölyeler, uluslararası şefler ve yerel lezzetlerle sona erdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 20:03
"Rota Yeniden Oluşturuluyor" temasıyla düzenlenen ve Bursa mutfağını dünyaya tanıtmayı, gastronomi kültürünü turizme kazandırmayı amaçlayan 4'üncüsü gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, Merinos Park'ta düzenlenen etkinliklerle sona erdi.

Etkinlikler ve lezzet buluşması

Festival boyunca 3 gün süren programda atölyeler, yarışmalar, tadım etkinlikleri, kültürel gösteriler, sunumlar ve söyleşiler yapıldı. Katılımcılar, Bursa'ya ait farklı lezzetleri tatma imkanı buldu.

Uluslararası şefler ve yorumlar

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı şefler, Bursa'nın yöresel ürünlerini modern yorumlarla farklı tabaklara dönüştürdü. Moldova, KKTC, Çin, Bulgaristan, Ukrayna, Belarus ve Tataristandan gelen ekipler, kendi mutfaklarını tanıtırken Bursa lezzetlerini de yakından gördü.

Final günü: Atölyeler, konserler ve maç keyfi

Festivalin son gününde tahinli pide, Gedelek turşusu, cevizli lokum atölyeleri düzenlendi. Katılımcılar, Atay ve Nesrin, Bedevi ve Arkadaşları konserleriyle eğlendi; ayrıca Bursaspor - Isparta 32 maçını alana kurulan dev ekrandan takip etti.

Başkanın katılımı ve değerlendirmesi

Festival alanını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, yarışma alanında Araz Aknam, Serap Doğru ve Emrah Taşın "Çardak Kebabı" atölyesine konuk oldu. Ardından şeflerin yardımıyla tahinli pide yaparak vatandaşlara ikram etti.

Açıklamada yer verilen konuşmasında Başkan Mustafa Bozbey, organizasyonda emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederek festivalin ülke sınırlarını aşan ve yoğun ilgi gören bir düzeye ulaştığını vurguladı. Bozbey, önümüzdeki yıl daha fazla yabancı şef davet ederek, yerli şeflerle çalışıp Bursa'nın gastronomisini yukarı taşıyacaklarını ve gastronomi turizminden daha fazla pay alacaklarını belirtti. "Önümüzdeki yıl gastronomi festivaline dünyanın çeşitli yerlerinden turist bekliyoruz," sözleriyle gelecek planlarını paylaştı.

Festival, Bursa'nın yerel ürünlerini ve gastronomi rotasını öne çıkarma hedefiyle üç günlük yoğun programın ardından başarıyla tamamlandı.

Bursa mutfağını dünyaya tanıtmak, gastronomi kültürünü turizme kazandırmak amacıyla "Rota Yeniden Oluşturuluyor" temasıyla bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey (ortada), festivalin son gününde yemek atölyelerine katıldı.

