Bursa Yenişehir Göksu Çayı'nda ıslah çalışmaları hızlandı

Bursa Yenişehir Göksu Çayı'nda ıslah çalışmaları hız kazandı

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırma ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı koruma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla su kaynaklarının verimli kullanımını ve taşkın zararlarının azaltılmasını önceliklendiriyor.

Yapılan çalışmalar ve kullanılan ekipman

Bursa'da yürütülen projeler kapsamında baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra taşkın koruma ve ıslah çalışmaları da aktif olarak devam ediyor. Bursa Yenişehir Göksu Çayı ıslahı çerçevesinde sahada 8 paletli ekskavatör, 1 greyder, 14 müteharrik karoserli kamyon ve bir adet yükleyici kullanıldı.

Bu çalışma ile toplam 3 bin 350 metrekare dere ıslahı gerçekleştirildi. Ayrıca 438 bin 866 metrekare rüsubat temizliği ve 13 bin 390 metrekare taş tahkimatı tamamlanarak akarsu yatağının taşıma kapasitesi artırıldı.

Projenin hedefleri ve beklenen etki

Projeyle birlikte Yenişehir ilçesi köy merkezleri ve tarım alanları, muhtemel taşkın risklerine karşı daha güvenli hale getirilecek. Bakanlık yetkilileri, yapılan ıslah ve taşkın koruma çalışmalarının hem tarımsal üretimi hem de yerleşim güvenliğini güçlendireceğini vurguluyor.

