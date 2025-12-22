DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Bursa Yenişehir Göksu Çayı'nda ıslah çalışmaları hızlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa Yenişehir Göksu Çayı'nda 3 bin 350 m² dere ıslahı, 438 bin 866 m² rüsubat temizliği ve 13 bin 390 m² taş tahkimatı tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:51
Bursa Yenişehir Göksu Çayı'nda ıslah çalışmaları hızlandı

Bursa Yenişehir Göksu Çayı'nda ıslah çalışmaları hız kazandı

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırma ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı koruma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla su kaynaklarının verimli kullanımını ve taşkın zararlarının azaltılmasını önceliklendiriyor.

Yapılan çalışmalar ve kullanılan ekipman

Bursa'da yürütülen projeler kapsamında baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra taşkın koruma ve ıslah çalışmaları da aktif olarak devam ediyor. Bursa Yenişehir Göksu Çayı ıslahı çerçevesinde sahada 8 paletli ekskavatör, 1 greyder, 14 müteharrik karoserli kamyon ve bir adet yükleyici kullanıldı.

Bu çalışma ile toplam 3 bin 350 metrekare dere ıslahı gerçekleştirildi. Ayrıca 438 bin 866 metrekare rüsubat temizliği ve 13 bin 390 metrekare taş tahkimatı tamamlanarak akarsu yatağının taşıma kapasitesi artırıldı.

Projenin hedefleri ve beklenen etki

Projeyle birlikte Yenişehir ilçesi köy merkezleri ve tarım alanları, muhtemel taşkın risklerine karşı daha güvenli hale getirilecek. Bakanlık yetkilileri, yapılan ıslah ve taşkın koruma çalışmalarının hem tarımsal üretimi hem de yerleşim güvenliğini güçlendireceğini vurguluyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI EKİPLERİ TARIMDA MODERN SULAMAYI YAYGINLAŞTIRMAK, TOPLULAŞTIRMA...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI EKİPLERİ TARIMDA MODERN SULAMAYI YAYGINLAŞTIRMAK, TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARIYLA TARIM ARAZİLERİNDEN EN YÜKSEK FAYDAYI SAĞLAMAK, MUSLUKLARA SAĞLIKLI VE İÇİLEBİLİR SU ULAŞTIRMAK VE YERLEŞİM YERLERİ İLE TARIM ARAZİLERİNİ TAŞKIN RİSKLERİNE KARŞI KORUMAK İÇİN TÜM GÜCÜYLE ÇALIŞIRKEN, SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ ANLAYIŞIYLA DA SUYUN HER DAMLASINA SAHİP ÇIKIYOR.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI EKİPLERİ TARIMDA MODERN SULAMAYI YAYGINLAŞTIRMAK, TOPLULAŞTIRMA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Mobil İkram Aracı Hizmete Alındı
2
Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi Yeniden Trafiğe Açıldı
3
Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti’ne Ahmet Düzenli ve İbrahim Seçgin Seçildi
4
Denizli'nin Asırlık Çınarı: 107 Yaşındaki Fatmana Özarslan Vefat Etti
5
Iğdır'da Mustafa Talha İçin Bağış Gecesi — 27 Aralık 2025
6
Atatürk Üniversitesi Erzurum’u Uluslararası Dil Sınavları Merkezi Yaptı
7
Menteşe'de Gençler Seramik Biblo Boyama Atölyesinde Buluştu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi