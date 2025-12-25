DOLAR
Büyük Tekke Köyü'ndeki 7 Yıllık Okul Yıkılıyor: Depreme Dayanıksız

Zonguldak Alaplı'da 7 yıldır kapalı Büyük Tekke Köyü İlk ve Ortaokulu, depreme dayanıksız bulunarak yıkılacak; alan Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu'na dönüştürülecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:04
Millî Eğitim Bakanlığı incelemesi sonrası yıkım kararı alındı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke Köyü'nde 7 yıldır kapalı bulunan İlk ve Ortaokul binasının yıkılmasına karar verildi.

Söz konusu binada, deprem dayanıklılık testi kapsamında bir süre önce numuneler alındı. Hazırlanan raporda okulun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi ve güvenlik riskleri nedeniyle yıkım kararı verildi.

Yıkım kararının ardından alanda yapılacak planlama hakkında bilgi veren yetkililer, söz konusu alanın Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu'na dönüştürüleceği bilgisini paylaştı. Önümüzdeki süreçte yıkım ve dönüşüm çalışmalarının nasıl ilerleyeceği takip edilecek.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

