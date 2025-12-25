Büyük Tekke Köyü'ndeki 7 Yıllık Okul Yıkılıyor: Depreme Dayanıksız

Millî Eğitim Bakanlığı incelemesi sonrası yıkım kararı alındı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke Köyü'nde 7 yıldır kapalı bulunan İlk ve Ortaokul binasının yıkılmasına karar verildi.

Söz konusu binada, deprem dayanıklılık testi kapsamında bir süre önce numuneler alındı. Hazırlanan raporda okulun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi ve güvenlik riskleri nedeniyle yıkım kararı verildi.

Yıkım kararının ardından alanda yapılacak planlama hakkında bilgi veren yetkililer, söz konusu alanın Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu'na dönüştürüleceği bilgisini paylaştı. Önümüzdeki süreçte yıkım ve dönüşüm çalışmalarının nasıl ilerleyeceği takip edilecek.

ZONGULDAK (İHA) - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN, BÜYÜK TEKKE KÖYÜ’NDE 7 YILDIR KAPALI BULUNAN İLK VE ORTAOKUL BİNASININ, YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILMASINA KARAR VERİLDİ.