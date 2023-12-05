Büyük ve küçük yapraklı çiçekleri korumanın 3 pratik yolu! Bu yöntemle yaprakları sararmıyor aksine daha da yeşilleniyor

Özenle yetiştirdiğiniz yemyeşil yaprakların sararması sorun olur. Sorunun altında yatan nedeni bilerek ya da yapmış olabileceğiniz hataları tekrarlamayarak sorunu kalıcı olarak çözebilirsiniz. Ayrıca bazı durumlarda ise ev bitkinizin birkaç sarı yaprağının olmasının tamamen normal olabileceğini unutmayın. Tüm canlılar gibi bitkilerde de doğal yaşam döngüsü bulunur ve bu döngünün de bir parçası olarak yaşlanırlar ve sonrasında da ölürler.

Yaşlandıkça yapraklar düşmeden önce sararabilir. Bu özellikle bitkinin tabanına kadar uzanmış olan yaşlı yapraklarda yaygındır.

Yaprakların sararmasının olası nedenleri şunlardır:

"Aşırı sulama yaprakların sararmasına sebep olabilir"





Aşırı su verme ev bitkilerinde yaprakların sararmasının ana nedenlerinden biridir. Bitkilerinizi çok fazla sularsanız kökler suyla tıkanır, oksijen dolaşımını azaltır ve kök çürümesine neden olur. Kökler gerilirse yapraklar sararabilir.

"Besin eksikliği nedeniyle yapraklar sararabilir"

Sararmış yapraklar besin eksikliğini, özellikle nitrojen, demir ve magnezyum gibi bazı temel besin maddelerini gösterir. Bu besinler fotosentez yaptığı süreçte çok önemlidir. Sorunu çözebilmek adına bitkinin toprağını gübrelenmiş toprakla değiştirebilirsiniz.

"Yetersiz aydınlatma yaprakların sararmasına sebep olur"

Yetersiz ya da aşırı ışık, ev bitkilerini strese sokabilir ve yapraklarının sararmasına sebep olabilir. Her bitki türünde endine özgü ışık ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanmaması durumunda yapraklarda renk değişikliği meydana gelebilir.

Bunu çözmek için bitkinizde özel ışık ihtiyacını belirleyin ve onu bol, dolaylı güneş ışığını uygun yere yerleştirin. Eşit büyüme için de bitkileri düzenli olarak döndürün.

"Zararlılar veya hastalıklar nedeniyle yapraklar sararabilir"





Örümcek akarları ve yaprak bitlerinin yanı sıra böcekler bitki dokusuna zarar verebilir ve yaprakların sararmasına sebep olabilir. Mantar enfeksiyonları ve bakteriyel hastalıklar renk bozulması yaratabilir.

Bitkilerinizi zararlı ya da hastalık belirtileri bakımından düzenli bir şekilde inceleyin. Fark edilirse, etkilenen bitkileri izole edin, böcek ilaçları veya mantar ilaçları ile tedavi edin.

"Kök sorunları yaprakların sararmasına neden olabilir"

Kök çürüklüğü gibi kök sorunları bitkinin su ve aynı zamanda besin maddelerinin emilmesi yeteneğini etkileyerek yaprakların sararmasına sebep olabilir. Bitkinin köklerini dikkatli inceleyin. Yumuşak ya da renksiz kökleri kesebilir, taze, iyi drenaj içeren toprkta saklayabilirsiniz.