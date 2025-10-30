Mustafa Ceceli Bursa'da: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri

Mustafa Ceceli, Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim konserinde Bayrak Alanı'nı dolduran Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 01:46
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 01:46
Mustafa Ceceli Bursa'da Cumhuriyet Coşkusu Yaşattı

Yıldırım Belediyesi'nin Bayrak Alanı'ndaki etkinliğine yoğun ilgi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli, Bursa'da bir konser verdi. Konser, Yıldırım Belediyesi tarafından Bayrak Alanı'nda gerçekleştirildi.

Alanı dolduran Bursalı vatandaşlar, konsere saatler öncesinden gelerek etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesinde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak şarkıcı Mustafa Ceceli ile birlikte 'Onuncu Yıl Marşı'nı seslendirdi.

Mustafa Ceceli, konser boyunca 'Kervan', 'Es', 'Salıncak' ve 'Bedel' gibi sevilen şarkılarını izleyicilerle birlikte söyledi. Sanatçının ve orkestrasının performansı, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Gece, yoğun katılım ve coşku içinde sona erdi; Bursalılar, Cumhuriyet Bayramı'nı müzikle kutladı.

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli konser verdi.

